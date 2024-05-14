信驊攜手施耐德電機和巽晨國際 搶資料中心商機

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（中央社記者張建中台北14日電）信驊今天宣布，攜手施耐德電機和巽晨國際，為資料中心打造全景智慧視覺化遠端管理解決方案，將有助提升資料中心遠端管理效率和安全性。

信驊表示，全景智慧化遠端管理解決方案是透過信驊Cupola360晶片內全景拼接技術及軟體平台兼容二次開發的特性，整合施耐德電機的資料中心閘道器與感測器，以及巽晨國際的無線設施。

有別於傳統機房須實地巡檢才能了解現況，信驊指出，全景智慧化遠端管理解決方案可即時顯示機房管理數據，並以第一人稱視角和遠端戰情室提供直覺式視覺化管理，可提升異地機房的管理效率。

信驊表示，方案以Cupola360全景相機結合可擴充的第三方人工智慧（AI）分析技術，能提供即時洞察，並在發現異常和潛在的安全威脅時，以自動化情境覺察，幫助管理者快速採取有效的因應措施。

信驊營運長謝承儒說，隨著數位化和網路化的快速發展，以及人力短缺、減碳目標等議題浮現，資料中心機房不僅面積日益擴大，管理也越趨複雜，各產業領域均面臨對資料中心的需求以及管理上的挑戰。

謝承儒表示，信驊、施耐德電機及巽晨國際合作，為資料中心提供全景視覺化管理平台，能協助各產業管理者透過遠端方式提高營運效率和場域安全。

信驊指出，方案已部署於巽晨國際母公司宜鼎的宜蘭研發製造中心，未來將持續擴大推廣至各種產業應用的機房領域，協助提升整體營運管理效率。（編輯：楊凱翔）1130514