信驊攀2年多新高 與世芯爭奪股王寶座

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹29日電）信驊今天股價持續走高，創2年多來新高，世芯-KY強勁反彈，與信驊展開台股股王爭奪戰。

隨著伺服器需求回溫，信驊預期，今年第1季營收表現可望優於預期，將較去年第4季持平，第2季營收將再成長個位數百分比；全年營收應可較去年大幅成長。

信驊預期，超大規模企業今年人工智慧（AI）資本支出可望激增92.5%，至770億美元規模，此外，每台伺服器的遠端伺服器管理晶片（BMC）需求倍增，將推升信驊今年BMC主力產品出貨增加逾2成。

信驊營運展望樂觀，吸引外資及投信連續2個交易日合計買超逾700張，信驊股價攀高一度超越世芯-KY，重登台股股王寶座。今天盤中達3460元，上揚130元，並創2年多來新高價，不過隨後漲勢收斂，於3400元上下震盪。

世芯-KY先前因市場傳出主要客戶亞馬遜（Amazon）將中止開發特殊應用晶片（ASIC），衝擊股價自高點4565元，急遽滑落至3040元，大跌超過1500元。

世芯-KY否認市場傳言，強調與客戶關係依然緊密，且正常出貨，外資近2個交易日累積買超近1300張。世芯-KY今天股價強勁彈升，盤中達3455元，大漲290元，與信驊爭奪股王寶座。（編輯：張均懋）1130329