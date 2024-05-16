台股上漲157點 收21304點再寫新高

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（中央社記者賴言曦台北16日電）美股15日終場收高，帶旺台股今天盤中最高上漲368點至21515點，再創新高。尾盤漲勢收斂，終場上漲157.05點或0.74%，收在21304.26點，再度改寫收盤新高，成交值新台幣5271.54億元。

觀察盤面個股表現，台積電開盤漲13元以852元開出，盤中賣壓湧現一度翻黑，終場在買氣支撐下翻紅收在841元，上漲2元，漲幅0.24%；鴻海今天走勢震盪，終場上漲1元收171.5元，漲幅0.59%。其餘包含大立光、聯發科收盤皆紅。

AI指標股漲跌互見，廣達、緯創終場收黑，散熱雙雄奇鋐、雙鴻買氣強勁，終場分別收漲1.09%及6.92%。

非電族群方面，航運股表現強勢。航空雙雄聚人氣，華航、長榮航終場分別上漲4.84%及2.78%；貨櫃三雄終場皆紅，長榮收漲6.63%，陽明上揚3.78%，萬海漲幅1.99%。

法人分析，台股受惠企業首季財報、出口數據表現佳，短線漲勢強勁，但由於短線已漲多，部分個股開始出現震盪整理，後續除了觀察個股交易量能外，也要留意指標股走勢、外資是否轉賣等指標。（編輯：楊凱翔、楊蘭軒）1130516