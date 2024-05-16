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台積電衝854元新天價 市值突破22兆元

2024/5/16 09:18（5/16 09:27 更新）
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台積電16日股價持續走高，達854元，再創新天價。（中央社檔案照片）
台積電16日股價持續走高，達854元，再創新天價。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張建中台北16日電）台積電今天股價持續走高，達854元，再創新天價，市值攀高至新台幣22.14兆元。

美國4月消費者物價指數（CPI）稍微降溫，激勵美國主要指數15日攀高，道瓊指數上揚349.89點，那斯達克指數上漲231.21點，費城半導體指數上漲141.15點。

台積電美國存託憑證（ADR）攀高至155.58美元，續創收盤新高，上漲2.39%，換算每股價格逾新台幣1000元，達1005元，依台積電15日收盤價839元計，溢價近2成。

台積電今天股價同步走高，早盤達854元，續創新天價，上漲15元，市值增加約3890億元，突破22兆元關卡，達22.14兆元，並貢獻大盤約122點。（編輯：楊蘭軒）1130516

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