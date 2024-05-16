西半部17日漸回溫防空氣品質差 20日起水氣偏多

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（中央社記者張雄風台北16日電）氣象署表示，明天起至19日逐日回溫，20日開始水氣偏多，全台有雨，並有局部較大雨勢發生；明天仍要留意境外臭氧移入，西半部零星地區空氣品質可能達紅色警示等級。

中央氣象署預報員陳姵安告訴中央社記者，明天東北季風減弱，東半部地區有零星短暫陣雨，午後西半部山區也有局部短暫雷陣雨；另外今天深夜至明天清晨，北部地區水氣增加，可能有零星短暫陣雨。

陳姵安提到，目前觀察5月底至6月初才會有梅雨發生的訊號，未來一週主要仍以短波段的鋒面和水氣移入為主。

環境部統計，今天截至下午6時，全台共11測站 空氣品質 空氣品質指標橘色、紅色活動建議 橘色警示 影響：對敏感族群不健康

建議：若出現眼痛，咳嗽或喉嚨痛，應減少戶外活動，避免在戶外劇烈運動，敏感族群必要外出時應配戴口罩。 紅色警示 影響：對所有族群不健康

建議：若出現眼痛，咳嗽或喉嚨痛等，應減少體力消耗及戶外活動，在戶外避免長時間劇烈運動，敏感族群建議留在室內並減少體力消耗活動，必要外出應配戴口罩。 資料來源：環境部 看更多 關閉 亮紅燈，都集中在中部以南，另外共36測站為橘燈，主要污染物為臭氧。

環境部提醒，明天環境風場轉為偏東風，可能挾帶殘留於海上的境外污染物移入影響台灣，西半部位於背風側，擴散條件差，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。

環境部預估，明天北部、雲嘉南、高屏及金門、澎湖空氣品質為「橘色提醒」等級，西半部零星地區短時間可能達紅色警示等級；竹苗、中部地區為紅色警示等級。

陳姵安指出，18、19日因台灣東半部海面低壓水氣移入，東半部地區有局部短暫陣雨，大台北地區也有零星短暫陣雨，西半部山區局部短暫雷陣雨；其中18日東北部地區留意局部較大雨勢。

陳姵安提到，20日在台灣北部海面有鋒面接近，東半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，西半部地區逐漸由多雲的天氣轉為有局部短暫陣雨或雷雨；21至23日受到鋒面影響，台灣各地都有局部陣雨或雷雨，可能有局部較大雨勢發生；預估24日鋒面遠離，各地降雨趨緩。

溫度方面，明天起轉為偏東風至偏南風，各地氣溫回升，各地低溫普遍為攝氏23至25度，西半部高溫約30、31度，預估18、19日氣溫會更高一些；20日起受到鋒面接近影響，各地氣溫稍降，北部低溫約20、21度，中南部約22至24度，各地高溫約27至29度。（編輯：陳政偉）1130516