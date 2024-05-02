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東北季風減弱北台灣3日回溫 週末全台上看30度

2024/5/2 17:34（5/2 18:07 更新）
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圖為民眾趁著好天氣，在新北市新莊區一處公園野餐。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張雄風台北2日電）氣象署今天表示，明天東北季風減弱，北台灣高溫可回升至攝氏27度左右，週末全台高溫都有機會達30度以上；下週雖有鋒面在台灣北部海面，及東北季風增強，但仍未有明顯梅雨訊號。

中央氣象署預報員陳姵安告訴中央社記者，明天東北季風減弱，環境轉偏東風，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨；北台灣高溫可回升至攝氏27度左右。

陳姵安指出，4、5日水氣更少，東半部地區有局部短暫陣雨，午後因對流發展有局部短暫雷陣雨；全台高溫都有機會達30度以上。

陳姵安表示，目前觀察6日在台灣北部海面有一道鋒面發展、7日通過台灣北部海面，主要在北部地區有局部短暫陣雨或雷雨，午後有局部短暫雷陣雨；氣溫變化不大，高溫仍在30度左右。

陳姵安提到，8、9日東北季風稍增強，北台灣高溫略降至27度左右，北部及東半部地區局部短暫陣雨；就現在資料顯示，下週台灣仍未有明顯梅雨發展的訊號。

陳姵安提醒，6、7日金門及馬祖易有局部霧或低雲，影響能見度。（編輯：陳政偉）1130502

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東北季風影響中部以北短暫陣雨或雷雨 北台灣天氣轉涼
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