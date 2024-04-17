零售通路拚永續 昇恆昌保稅倉庫完成碳盤查查證

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（中央社記者何秀玲台北17日電）全球環保意識抬頭，淨零碳排更是現今全球各國的首要目標。台灣免稅業龍頭昇恆昌，去年底自主完成碳盤查，並在今年世界地球日4月22日前完成查證作業，獲得國際第三方單位英國標準協會（BSI）的查證肯定。

昇恆昌免稅店針對物流保稅倉庫進行2023年度ISO 14064-1：2018溫室氣體盤查，並通過第三方外部單位查證，在今年4月世界地球日前舉辦「昇恆昌物流保稅倉庫溫室氣體查證授證典禮」，由查驗單位英國標準協會（BSI）協理簡慧伶代表授予查證聲明書。

昇恆昌主管表示，溫室氣體排放盤查就像減肥瘦身，了解自身碳排放量及碳足跡，才能做具體的減碳規劃，持續落實永續策略。昇恆昌也預計今年度第3季結束前會將企業自有建築物全數碳盤查完畢。

昇恆昌2023年推出了3年為期的「everrich 1%」計畫，持續具體投入1%時間、1%資源、發揮超過1%影響力。

2023年昇恆昌員工自發性舉辦近400場的志工活動，多元面向包括弱勢及長者關懷，偏鄉教育及兒少陪伴等，環境保護部分則年年都辦上百場的淨灘、淨山活動，持續投入員工1%的時間。2023年昇恆昌全據點人員也認養22.35公里、超過全台灣1%的海岸線長度。

1%的經營包含擴大環境友善的產品採購，於昇恆昌全台據點設立綠色商品專區，落實聯合國SDGs12責任消費與生產，在2023年也獲得經濟部Buying Power採購獎首獎的肯定。

1%的影響力，從核心本業的紙袋及商品包材出發，以點數回饋鼓勵消費者，機場購物時，減少使用一次性紙袋或購物提袋，2023全年共減少耗用紙袋高達340萬枚。

昇恆昌也表示，零售通路除了物流為減少碳排重點，供應商及價值鏈的永續行動也同等重要，在2023年舉辦「The 1%永續行動交流會」，邀請36家不同產業的合作夥伴，包含供應商、印刷廠、金融單位、旅行社等，針對實際的永續行動交流分享，目前已共同累積執行562次綠色行動。（編輯：楊蘭軒）1130417