國內首座AI戰災訓練設施 結合民間強化平戰轉換

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（中央社記者游凱翔台北30日電）為強化戰傷救護與災難救援訓練，國軍衛勤訓練中心「戰術戰傷及災難事故救護訓練大樓」去年啟用，為國內首座導入AI訓練的場地，不僅結合震波平台、環景及VR訓練，更強化與民間合作，強化平戰轉換機制。

為強化戰時戰傷救護、平時災難事故救援訓練，國防醫學院衛勤訓練中心「戰術戰傷及災難事故救護訓練大樓」去年12月啟用，為國內首座導入人工智慧技術（AI）的訓練場地。

為使訓練效益極大化，軍方與民間團體合作，盼達到平戰轉換目的。衛勤訓練中心副主任林士傑上校說，衛訓中心不斷與消防署、警政署、教育部、醫學校（院）、醫療機構及學會等政府機關和民間團體交流合作，透過全民國防動員救護教育訓練推廣，增進民眾戰傷救護基本能力，並期藉整合公（民）營救護體系，強化訓練平戰轉換協作機制，因應戰時有效整合衛生動員所需資源及作業鏈結。

訓練大樓包括「戰術戰傷情境模擬訓練系統」、「重大災難事故情境模擬訓練系統」、「載具照護模擬訓練系統」、「多功能救護技能訓練教室」及「危害環境與物質救護訓練教室」5大訓場，其共同特色均為「智能、擬真」。

軍方說明，透過AI輔助，能使授課教官快速蒐整學員在救護技術操作過程常見缺失項目，即時回饋學員予以修正，並加強訓練弱項和課程盲點；同時也運用大數據資料分析及AI演算等功能，提供未來課程研改、教案編修及訓練應加強重點的參考依據，以建立個人（班隊）最佳化訓練模組。

以「重大災難事故模擬訓練系統」訓練場為例，軍方現場模擬南投武界部落因連日豪雨發生土石流、山崩及橋樑斷裂，現場更有多名傷患待救，軍方透過雨霧、地面震波平台產生震動、聲光音響及環景影像方式還原武界部落現場，使訓練過程更加貼近真實場景。

「戰術戰傷情境模擬訓練系統」訓練場方面，官兵配戴頭戴式顯示器、模擬步槍、感測裝置模擬在灘岸接敵，但同時因有傷員，必須先火力壓制敵軍後，再將傷員撤退至相對安全的傷患集中點初步處置，並接續到「載具照護模擬訓練系統」訓練場共7種載具的後送流程。

衛勤組教官陳俊宏士官長表示，不同於過往訓練，此系統特色在於有許多感應回饋裝置，不僅可藉由實境擴充模擬城鎮、灘岸等環境，同時受訓人員身上也貼上電擊貼片，若遭到手榴彈破片或槍彈攻擊時會被電擊，讓訓員了解「這並非遊戲」，更重要的是，學員在訓練結束後會得到評分表，了解缺失。

「載具照護模擬訓練系統」訓練場部分，共有5類、7具模擬器，可提供12至28人同時訓練。

模擬器包括2輛「悍馬型救護車」、2輛「城市型救護車」、1輛「雲豹八輪甲車」、1輛「AAV-7兩棲突擊車」，以及1架「UH-60M黑鷹直升機」，可模擬各種載具實際執行任務的震動狀況、環境聲響、風切聲、爆炸聲等，透過擬真訓練可讓學員學習穩定心緒，並能在狹窄、晃動空間平穩執行救護任務，進而穩定傷患生命跡象。（編輯：郭無患）1130430

國防醫學院衛勤訓練中心「戰術戰傷及災難事故救護訓練大樓」為國內首座導入人工智慧技術（AI）的訓練場地，30日開放媒體採訪，實際展現演訓成果，訓員穿戴裝置，使訓練過程更加貼近真實場景。中央社記者翁睿坤攝 113年4月30日

國防醫學院衛勤訓練中心30日舉辦媒體邀訪活動，圖為重大災難事故情境模擬訓練系統演練，救護人員進行常見的扭傷包紮。中央社記者翁睿坤攝 113年4月30日

國防醫學院衛勤訓練中心30日舉辦媒體邀訪活動，人員展示不同戰場敵火及災難事故情境下的傷患救護演練。中央社記者翁睿坤攝 113年4月30日

國防醫學院衛勤訓練中心30日舉辦媒體邀訪活動，人員展示不同戰場敵火及災難事故情境下的傷患救護演練，圖為官兵將傷患拉至檢傷分類區，實施第2次檢傷及救護作業。中央社記者翁睿坤攝 113年4月30日