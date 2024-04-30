台積電擬退出董事會 世界先進：強化治理、關係不變

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（中央社記者張建中新竹30日電）世界先進今年將全面改選董事，母公司台積電並未爭取董事席次，先前擔任台積電代表人方略及曾繁城將改以自然人身分角逐世界先進董事。世界先進表示，主要是持續強化公司治理，落實經營者責任。

另外，行政院國家發展基金會管理會改由國發會主任委員龔明鑫擔任代表人，角逐世界先進董事。總統府資政沈榮津也名列董事候選人。

台積電子公司世界先進預計6月14日召開股東常會，會中將改選9名董事，其中，包含5名獨立董事。世界先進董事候選人名單出爐，現任董事長方略與董事曾繁城不再擔任台積電代表人，改以自然人身分爭取世界先進董事，台積電將退出世界先進董事會。

世界先進現任獨立董事金聯舫、史欽泰及陳良基爭取連任，世界先進前總經理徐中時及台灣大學會計學系兼任教授林嬋娟名列獨立董事候選人。

世界先進表示，方略與曾繁城改以自然人身分角逐董事，以及獨立董事席次過半，主要是持續強化公司治理，落實經營者責任，與台積電的關係維持不變。世界先進不針對特定人選說明，強調董事和獨立董事候選人主要考量專業性。（編輯：林淑媛）1130430