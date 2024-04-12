歐洲議會過新法 歐盟境內卡車2040年需減碳9成

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（中央社布魯塞爾11日綜合外電報導）歐洲議會（European Parliament）10日表決通過一項減少卡車二氧化碳排放的法律，要求2040年起在歐盟境內銷售的大多數新重型車輛須達成零排放。

路透社報導，這項法律將強制要求新的大型車輛在2040年底前將二氧化碳排放削減90%，這意味製造商必須銷售大量完全不排放二氧化碳的卡車，才能抵銷仍在銷售、會排放二氧化碳的車型。

來自歐洲綠黨（European Green Party）的歐洲議會議員艾克浩特（Bas Eickhout）主導這項政策的談判，他說：「我們為歐洲主要製造業之一提供明確的方向，並為投資電氣化和氫能提供有效鼓勵。」

為使運輸產業符合氣候目標，卡車製造商需在2030年底前將生產車型的二氧化碳排放減少45%，並在2035年底前做到減少65%。

至於新的市內公車，則需在2035年底前達成零排放。

儘管中間偏右派議員表達反對，但政策仍表決通過。偏右派議員希望在使用碳中和燃料的前提下，允許汽、柴油卡車2040年後繼續銷售，

歐洲人民黨（European People's Party）德國議員吉塞克（Jens Gieseke）說：「今天對於作為工業基地的歐洲來說是糟糕的一天。這條法律沒有保證運用碳中和燃料的車輛將來可以登記使用。」

歐洲汽車工業巨頭德國也提出類似抱怨。這項政策雖仍需歐盟各成員國最終批准，不過這個步驟通常只是形式程序，不會對法條做任何更改。

為贏得德國支持，歐盟國家在這項法律加上前言，提到歐盟執委會將考慮在未來制定規則，以將使用碳中和燃料的卡車納入目標範圍。

目前在歐洲行駛的卡車大多使用柴油。

合成煤油（e-kerosene）和綠色甲醇（e-methanol）等氣候中和燃料，是透過合成所捕捉到的二氧化碳和氫氣製成。這些燃料可用於現有汽、柴油車輛，但目前仍很少使用，而且比高碳排的傳統燃料貴得多。（譯者：王嘉語/核稿：陳亦偉）1130412