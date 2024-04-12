SBTi高層擬放寬碳抵換 內部轟開倒車為企業漂綠

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（中央社巴黎11日綜合外電報導）企業與組織近年熱衷購買碳抵換額度達標淨零碳排，然而為企業碳排把關的世界權威機構SBTi，卻被內部抨擊近日一項決策大開倒車、形同為企業「漂綠」。

「科學基礎減量倡議目標」（ SBTi 科學基礎減量目標倡議 Science Based Targets initiative(SBTi)，以科學基礎之目標，使企業根據氣候模型產出之全球排放預算，付出與目標一致之減量努力倡議，為「國際碳揭露計畫」(Carbon Disclosure Project, CDP)、聯合國全球聯盟 (UN Global Compact)、世界資源研究所 (World Resources Institute) 與世界自然基金會 (World Wide Fund for Nature, WWF) 共同合作制定之方法與工具，以支持企業依此目標設定並規劃減碳工作。 看更多 關閉 ）是全球第一個為企業設立淨零排放標準的減碳架構，目的是為促進企業與組織能配合達成巴黎協定的氣候目標，本身是非營利機構。

路透社報導，SBTi於9日表示將接受出於減排目的、用於處理所謂範疇三（Scope 3）碳排的「環境屬性憑證」（EACs）。範疇三指的是企業間接排放，如使用自家產品、供應鏈及顧客使用後的碳排。

在碳排與碳盤查裡，會依不同碳排類別或來源分類成3個範疇。範疇一（Scope 1）是直接排放，指企業或組織直接產生的碳排，如燃燒化石燃料所生排放。範疇二（Scope 2）是間接排放，指企業或組織從外部購買的能源所生排放，例如購買的電力或熱能。

這3種範疇供企業或組織全面瞭解自身碳足跡，從而制訂相應的減排策略。

然而路透社看到一封由21名SBTi技術顧問聯名的信，要求SBTi董事會收回9日的成命，因為這項決定既未徵詢他們的意見，也悖離SBTi一貫理念。目前SBTi內的員工出現反彈，要求執行長與董事會成員請辭。

法新社報導，SBTi在9日做出決定遭到猛烈抨擊，被譏為企業「大開漂綠巧門」，SBTi基層希望收回成命。

專家表示這恐對SBTi的信譽造成不可逆的損害。SBTi與聯合國全球契約組織（UN Global Compact）及世界自然基金會（WWF）合作，猶如評估企業淨零排放計畫的黃金標準。

致函給SBTi執行長和董事會的陳情信寫道：「我們隨時準備好要力挺一切努力，以確保SBTi不會淪漂綠平台。目前SBTi過分被遊說團體牽著鼻子走，以致出現潛在利益衝突、不遵守現有治理程序。」

信中還稱「如果我們的憂心未獲解決，SBTi工作人員將別無選擇，只能採取進一步行動」；但並未詳細說明何謂進一步行動。

陳情信是由「標的驗證團隊、標的營運團隊、技術、公關、資訊科技及其他幾個部門的負責人」連署。

SBTi獲得「貝佐斯地球基金」（Bezos Earth Fund）和「宜家家居」（IKEA Foundation）等單位資助。

SBTi於9日發出的聲明，一改先前反對拿碳抵換額度抵免「範疇三」碳排的立場。範疇三內的供應鏈排放佔多數公司碳足跡的最大比例，某些情況下可能會超過90%。

「碳抵換額度」是由減少或避免排放的專案項目，諸如使用再生能源、植樹、保護森林等所產出額度，用來賣給企業尋求抵銷運營產生的碳排。

雖然SBTi理事、全球商業氣候聯盟（We Mean Business Coalition）執行長門帝盧斯（Maria Mendiluce）認為9日的決策能為企業減排帶來更多創新及投資，但批評者表示這無疑是給企業一張放肆排碳的通行證而不再致力減碳，慣稱的「碳中和」意涵變得益發有爭議。

按SBTi說法，有超過4000家企業與金融機構將自身的淨零排放計畫提交給他們認證。（譯者：李晉緯、陳亦偉）1130412