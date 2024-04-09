事業碳登錄4/30屆期 環境部擬深度查核20廠家

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（中央社記者張雄風台北9日電）環境部今天提醒應進行碳盤查登錄的事業單位，最後期限至30日截止；往年也曾發生如計算數字「少一個位數」等情況，除登錄、查驗程序外，環境部另會篩選至少20廠家深度查核。

環境部今天舉辦「碳盤查及自願減量專案輔導」說明會。

環境部氣候變遷署排放管理組長郭孟芸告訴中央社記者，由於往年的盤查登錄、查驗截止日是在8月底，去年底修法後，登錄截止日提前至每年4月底，因此在到期之前，除了透過輔導會說明外，可能在截止前一週，也會請地方環保機關協助提醒事業單位記得登錄。

郭孟芸說，根據往年經驗，雖然事業單位大部分都能按時登錄，但或多或少仍然會有一些資料有誤；如過去也曾發生登錄的數字「小數點後少了一位數」，或是使用到舊的排放係數去計算，導致整個結果有落差等。

郭孟芸表示，事業單位完成登錄後，除了需要第三方查驗外，環境部也會安排深度查核，往年都會篩選20廠家，除了檢視盤查資料外，也會透過該廠的平面配置圖，並進廠比對，確認各排放源都有列入計算。

郭孟芸指出，通常篩選廠家會有一些基本原則，比方像是否更換查驗機構、或是同一家查驗機構查驗量過大，又或是製程較特殊的業別；今年是否會再增加深度查核的廠家數，後續會再討論。

郭孟芸強調，盤查重要的是完整性、一致性，是否所有排放源都有納入計算，與過去是否用同樣的方式排放、計算，有無落差等；最後相關資料也會公開，因此力求確保數字的正確性。

環境部氣候變遷署日前更新，符合應盤查登錄及查驗溫室氣體排放量排放源事業共550廠（場）。

根據「溫室氣體排放量盤查登錄及查驗管理辦法」規定，事業應於每年4月30日前完成前一年度溫室氣體排放量盤查登錄作業，並於10月31日前完成查驗作業；相關事業未依規定期完成，將面臨新台幣10萬元以上罰鍰。（編輯：張雅淨）1130409