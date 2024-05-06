人權觀察：俄軍任意處決投降烏克蘭士兵 違反戰爭罪

（中央社華盛頓6日綜合外電報導）「人權觀察組織」（HRW）最近發布的報告指出，自2023年12月初以來，俄羅斯軍隊據報已處決至少15名試圖投降的烏克蘭士兵，此舉明顯已違反「日內瓦公約」。



總部位於美國的HRW就去年12月初以來的5起事件相關影片進行分析後呼籲，應進行「戰爭罪」相關調查。



HRW危機與衝突部門副主任威利（Belkis Wille）表示，「自俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，俄軍已犯下許多令人髮指的戰爭罪」。



「任意處決殺害投降或受傷的烏克蘭士兵，還是冷血地槍殺，此舉明顯違反國際人道法。」



該組織分析了去年12月2日、12月27日和今年2月25日發布在社群媒體上的無人機拍攝畫面。



在上述影片中，烏國士兵看似已經投降，但仍遭俄軍開槍射擊。HRW表示，他們無法核實部分事件發生的確切地點。



「日內瓦公約」（Geneva Conventions）明確規定，因投降、受傷或被俘等原因無法參戰的戰鬥人員必須受到人道待遇，且不再是合法的攻擊目標。



2月25日公布的影片則顯示，至少有7名烏國士兵脫下防彈衣，其中1人還摘下鋼盔。當5名俄軍用槍瞄準他們時，他們的臉部朝下，6名烏國士兵中槍後並未動彈，1人則在遭槍殺之前試圖逃跑。這起事件發生在頓內茨克州（Donetsk）附近的伊凡尼夫斯克（Ivanivske）。



聯合國3月表示，被俄方囚禁的烏克蘭戰俘遭到酷刑虐待，包括反覆毆打、電擊和模擬處決，有些人甚至遭到性暴力對待。



聯合國還記錄了俄軍處決至少32名烏國戰俘的「可信指控」。



烏克蘭總檢察長辦公室4月9日宣布，正就俄軍處決烏國戰俘的27項刑事指控進行調查。



威利說，「雖然5起案件都很駭人聽聞，但也許最駭人的是，至少在其中的1起案件中，有證據表明，俄軍明確下令殺死投降的士兵，因此構成戰爭罪。」（譯者：施施/核稿：劉淑琴）1130506