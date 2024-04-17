BBC：烏克蘭戰場陣亡俄軍總數超過5萬人

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（中央社倫敦17日綜合外電報導）英國廣播公司（BBC）今天引述所屬記者、獨立媒體網站Mediazona和志工說法報導，於烏克蘭衝突期間陣亡的俄羅斯軍事人員總數已經超過5萬人。

BBC指出，光是俄烏戰爭第2年期間就有2萬7300名俄軍陣亡，較第一年增加25%。

英國廣播公司俄羅斯語網（BBC Russian）、Mediazona和志工運用官方報告、媒體報導等公開來源情報，計算俄軍自2022年2月以來的死亡人數，並且根據俄羅斯墓地的衛星影像估計新墳數量。

超過5萬人的數字高達2022年9月莫斯科官方承認的死亡總數8倍。而這還不包括命喪烏東頓內茨克州（Donetsk）及盧甘斯克州（Lugansk）的民兵組織成員數。

烏克蘭今年2月曾表示折損3萬1000名士兵。不過這數字同樣很可能遠低於實際情況。

去年1月俄軍對頓內茨克州發起大規模攻勢，以及數月後對巴赫姆特巿（Bakhmut）的戰役，雙雙導致陣亡士兵數激增。

克里姆林宮針對上述報導內容回應指出，公布軍方死傷相關資訊屬國防部職權。（譯者：何宏儒/核稿：劉淑琴）1130417