俄軍稱擊落53架烏克蘭無人機 44架鎖定侵烏總部地區
2024/4/5 16:12
（中央社莫斯科5日綜合外電報導）俄羅斯軍方今天聲稱擊落53架烏克蘭無人機，其中44架無人機是鎖定南部羅斯托夫（Rostov）地區，那裡是俄國對烏克蘭發起「特別軍事行動」總部的所在地。
俄羅斯國防部透過聲明表示，4日晚間到5日凌晨，烏克蘭的基輔政權試圖以無人機對俄國發動多起恐怖攻擊，但遭俄方阻止。
俄羅斯國防部指出，其中44架無人機是在南部的羅斯托夫地區被擊落或攔截，另外9架無人機則位於俄國其他地區。
法新社報導，2022年2月俄羅斯對烏克蘭展開所謂的「特別軍事行動」，其軍事總部位於羅斯托夫地區的主要城市頓河畔羅斯托夫（Rostov-on-Don）。
俄羅斯國防部提到，其他被烏克蘭無人機當作目標的地區還有庫斯克（Kursk）、貝爾哥羅德（Belgorod）及克拉斯諾達（Krasnodar）。
克里姆林宮（Kremlin）曾支持的傭兵組織瓦格納集團（Wagner）去年6月23日發動譁變，一度短暫占領位於頓河畔羅斯托夫的總部，但隔天兵變就告終。（譯者：洪培英/核稿：陳彥鈞）1130405
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