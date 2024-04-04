再生能源發電量大增 歐盟監管下碳排減少15.5%

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（中央社倫敦3日綜合外電報導）歐洲聯盟執行委員會今天宣布，由於再生能源發電量飆升，該組織排放權交易系統監管下的二氧化碳排放去年創紀錄地下降15.5%。

路透社報導，歐盟排放權交易系統（EU ETS）負責監管45%左右的歐盟溫室氣體排放。這是擁有27個成員國的歐盟透過針對二氧化碳排放收費以應對全球暖化的旗艦計畫。

歐盟執委會（European Commission）發布聲明表示：「自歐盟ETS於2005年啟動以來，系統下的碳排量在去年出現最顯著的減少。」

與2022年水準相較，能源產業碳排的降幅最大，達到24%。

歐盟執委會指出，大幅下降的原因「是主要來自風能和太陽能的再生能源發電量大幅上升，而燃煤和燃氣發電量有所下降。」

由於產出減少以及能源效率提高，工業碳排量也下降約7%。

歐盟執委會提到，航空業經歷COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間的衰退期後出現反彈，碳排量也隨之增加約10%。（譯者：王嘉語/核稿：施施）1130404