西半部多雲到晴 屏東高溫燈號中午前後上看36度

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（中央社台北7日電）中央氣象署指出，今天東半部地區有局部短暫陣雨，西半部地區為多雲到晴的天氣；上午7時許發布屏東高溫橙色燈號，中午前後屏東山區有連續出現攝氏36度高溫的機率。

氣象署表示，今天東半部地區仍有局部短暫陣雨，留意局部較大雨勢，西半部地區為多雲到晴的天氣，午後山區有局部短暫雷陣雨。

氣溫方面，夜晚清晨各地低溫約23至25度，白天宜花地區高溫約27度，其他地區高溫可達29至33度，感受溫暖偏熱。中午前後屏東縣近山區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。

氣象署指出，金門、馬祖及清晨嘉義以南地區易有局部霧或低雲影響能見度。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今天環境風場為東北風，東北風可能挾帶境外污染物影響台灣，中南部位於下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。

北部、竹苗、雲嘉南、宜蘭、花東空品區及澎湖為「普通」等級，局部地區短時間可能達「橘色提醒」等級，中部、高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。（編輯：戴光育）1130507