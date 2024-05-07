台股開高後賣壓湧現 力守平盤
2024/5/7 09:29（5/7 09:47 更新）
（中央社記者曾仁凱台北7日電）美國理事會（Fed）今年降息的預期心理增強，美股6日延續反彈走勢，台股今天開高，早盤最高達20689點，上漲逾百點，隨後賣壓湧現漲幅收斂，力守平盤。
至9時21分，台股加權指數上漲56.94點，至20580.25點，代表中小型股票的櫃買指數翻黑。
台股今天開高後賣壓湧現，台積電走揚，最高達797元，上漲11元。近日強勢的鴻海早盤一度上漲3元或1.79%，衝上170.5元，但隨後回到平盤。金融股也是開高後回檔，中信金下跌0.4元或1.11%，報35.7元；富邦金下跌0.2元或0.29%，報69.8元。（編輯：楊蘭軒）1130507
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