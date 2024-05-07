台股站回20500點 法人看輝達財報將成強弱指標

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（中央社記者曾仁凱台北7日電）台股7日在電子、金融族群的聯手領軍下，指數大漲192.99點或0.95%，終場收在20523.31點，重新站回20500點之上。展望後勢，法人認為AI族群領頭羊輝達（NVIDIA）預計22日發布財報，將成台股重要強弱指標。

美國3日公布4月非農就業新增人數遠低預期，失業率攀升，且薪資增速放緩，顯示就業市場在經歷年初強勁成長後進入降溫，理事會（Fed）今年降息的預期心理增強，6日美股繼續反彈走勢。

道瓊工業指數上漲176.59點或0.46%，收38852.27點。標普500指數揚升52.95點或1.03%，收5180.74點。那斯達克指數勁揚192.92點或1.19%，收16349.25點。費城半導體指數大漲104.26點或2.21%，收4820.45點。

AI概念股也全面強升，輝達（NIVDIA）上漲33.51美元或3.77%，收在921.4美元；美超微（Supermicro）大漲47.65美元或6.09%，收在830.35美元；台積電ADR也上漲1.27美元或0.9%，收在142.83美元，有利今天台股走勢。

PGIM保德信新世紀基金經理人廖炳焜分析，台股這波反彈，出現明顯良性輪動，電子股買盤比重降溫，傳產、金融股適時接棒，帶動指數再次站穩所有均線之上，整體多頭架構不變。

至於接下來觀察重點，廖炳焜認為，台股近期將密集發布第1季財報，預期多數企業將繳出亮眼數據，有利於整體多頭信心持續；另外NVIDIA預計22日發布財報，將牽動台股投資情緒；還有台北國際電腦展（COMPUTEX）6月初舉行，屆時電子股有機會重領多頭，引爆新一波話題。（編輯：郭無患）1130507