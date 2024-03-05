更多編輯台推薦新聞：
公費流感疫苗3/5全民開打 接種地點須知一次看
生活

公費流感疫苗3/5全民開打 接種地點須知一次看

LeBron James用1475場達標4萬分 賈霸生涯1560場都沒辦到
運動

LeBron James用1475場達標4萬分 賈霸生涯1560場都沒辦到

專訪／沉浸式體驗傳遞克蘇魯恐怖 田邊剛解密洛夫克拉夫特
文化

專訪／沉浸式體驗傳遞克蘇魯恐怖 田邊剛解密洛夫克拉夫特

影片／巨人交流賽姜建銘呂明賜投打 阿部慎之助蹲捕重現經典
運動

影片／巨人交流賽姜建銘呂明賜投打 阿部慎之助蹲捕重現經典

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券
台股
新聞專題
台股3/300
首頁 / 證券

AI浪潮推波助瀾 台積電ADR大漲3.26%續攻高

2024/3/5 08:19（3/5 09:48 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台積電ADR於美國時間4日股價收在138.26美元，上漲4.36美元、漲幅3.26%。（中央社檔案照片）
台積電ADR於美國時間4日股價收在138.26美元，上漲4.36美元、漲幅3.26%。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾仁凱台北5日電）台積電ADR繼上週五股價大漲4.06%，本週一繼續攻高，美國時間4日股價收在138.26美元，上漲4.36美元、漲幅3.26%，有望激勵今日台股。法人看好，在AI狂潮持續席捲下，台股仍有高點可期，但得留意均線乖離過大的拉回壓力。

在護國神山台積電領軍下，週一台股大漲369.38點，收在19305.31點，收盤首度站上「萬九」大關，創下台股史上首見。

觀察4日美股主要指數走勢，漲跌互見，美股道瓊工業指數終場下跌97.55點，或0.25%，收在38989.83點；標準普爾500指數跌6.13點，或0.12%，收5130.95點，以科技股為主的那斯達克指數下跌67.43點或0.41%，收在16207.51點，費城半導體指數漲52.38點，或1.06%，收在4981.97點。

特斯拉4日股價大跌14.5美元，或7.16%，收在188.14美元；蘋果下跌4.56美元或2.54%，收在175.1美元。反觀AI概念股輝達繼續上漲29.58美元，或3.6%，收在852.37美元，生產AI伺服器的美超微狂飆168.86美元，或18.65%，終場收在1074.34美元，續創新高，市場資金明顯朝向AI傾斜。

PGIM保德信新世紀基金經理人廖炳焜指出，台股這波在AI題材的拉抬下，快速來到相對高檔，就整體量能來看，日均量達4000億元以上，搭配基本面改善、AI加持，看好台股仍有高點可期。

不過廖炳焜也提醒投資人，得留意漲多之後的拉回風險，雖然AI浪潮是推升台股未來2年企業獲利成長的主要動能，但目前均線乖離過大，今年以來台股已大漲超過1300點，電子主流族群漲多後開始出現分歧走勢，值得留意。（編輯：張均懋）1130305

#台積電ADR
#廖炳焜
#台股
延伸閱讀
台股4日收19305點寫9大亮點 法人：多頭格局延續黃天牧：台股穩健有基本面 但要留意通膨等4變數台積電高雄廠2奈米環差通過 22日前修正送大會AI晶片記憶體推升 半導體今年營收估逾6000億美元
台股
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
台股收19305點寫9大亮點 法人：多頭格局延續
172.30.142.199