AI浪潮推波助瀾 台積電ADR大漲3.26%續攻高

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（中央社記者曾仁凱台北5日電）台積電ADR繼上週五股價大漲4.06%，本週一繼續攻高，美國時間4日股價收在138.26美元，上漲4.36美元、漲幅3.26%，有望激勵今日台股。法人看好，在AI狂潮持續席捲下，台股仍有高點可期，但得留意均線乖離過大的拉回壓力。

在護國神山台積電領軍下，週一台股大漲369.38點，收在19305.31點，收盤首度站上「萬九」大關，創下台股史上首見。

觀察4日美股主要指數走勢，漲跌互見，美股道瓊工業指數終場下跌97.55點，或0.25%，收在38989.83點；標準普爾500指數跌6.13點，或0.12%，收5130.95點，以科技股為主的那斯達克指數下跌67.43點或0.41%，收在16207.51點，費城半導體指數漲52.38點，或1.06%，收在4981.97點。

特斯拉4日股價大跌14.5美元，或7.16%，收在188.14美元；蘋果下跌4.56美元或2.54%，收在175.1美元。反觀AI概念股輝達繼續上漲29.58美元，或3.6%，收在852.37美元，生產AI伺服器的美超微狂飆168.86美元，或18.65%，終場收在1074.34美元，續創新高，市場資金明顯朝向AI傾斜。

PGIM保德信新世紀基金經理人廖炳焜指出，台股這波在AI題材的拉抬下，快速來到相對高檔，就整體量能來看，日均量達4000億元以上，搭配基本面改善、AI加持，看好台股仍有高點可期。

不過廖炳焜也提醒投資人，得留意漲多之後的拉回風險，雖然AI浪潮是推升台股未來2年企業獲利成長的主要動能，但目前均線乖離過大，今年以來台股已大漲超過1300點，電子主流族群漲多後開始出現分歧走勢，值得留意。（編輯：張均懋）1130305