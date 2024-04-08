碳盤查登錄底限將屆 環境部開辦3場輔導會

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（中央社記者張雄風台北8日電）環境部今天表示，4月30日將是碳盤查報告繳交底限，為解決企業碳焦慮，且坊間許多碳盤查或碳權取得課程內容良莠不齊，因此將舉辦3場輔導會，並進一步說明碳權取得相關規範。

環境部氣候變遷署今天發布新聞稿表示，為提升企業碳盤查及減碳能力，將於明天、17日及24日分別於北、南、中辦理「碳盤查及自願減量專案輔導」，透過第一手、面對面的輔導說明，教導企業如何進行碳盤查以及進行自願減量工作。

氣候署副署長黃偉鳴告訴中央社記者，碳盤查登錄及查驗管理辦法訂定在4月30日前，事業單位應將排放量清冊及盤查報告書，登錄於事業溫室氣體排放量資訊平台；雖然辦法是在去年公告，但若在去年馬上召開，企業可能還未能想像實際執行面臨的問題，因此在期限之前，透過輔導會的方式釐清各界疑慮。

氣候署表示，不少事業與各級政府詢問如何進行碳盤查以及如何才能取得減量額度（碳權），加上坊間各式碳盤查或碳權取得課程內容良莠不齊，因此特別辦理專案輔導，內容包含法規內容、操作實務及案例解析，給予企業與各級政府第一手、正確且完全免費的碳盤查與自願減量資訊，以回應各界對碳盤查與自願減量的需求。

氣候署指出，每場次皆安排碳排放量盤查重點實務、產出盤查報告書實作、如何參與自願減量專案、自願減量額度取得實務等課程內容；3場輔導說明也因地制宜，如北部安排設備效率提升、中南部則有畜牧業沼氣回收及植樹造林等主題進行案例解析。

環境部於去年底修正發布「溫室氣體排放量盤查登錄及查驗管理辦法」及「溫室氣體自願減量專案管理辦法」，敘明事業單位碳盤查登錄等規範，以及如何實質減碳、並申請取得減量額度。（編輯：張雅淨）1130408