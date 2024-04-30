殷琪海外購買含大麻成分商品給狗 驗尿自清獲不起訴確定

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（中央社記者謝幸恩台北30日電）前高鐵董事長殷琪自海外購買可舒緩狗情緒的商品，含有第二級毒品大麻成分，遭調查局送辦。士檢認為殷琪不知情，去年處分不起訴並依職權聲請再議。高檢署今年3月駁回再議。

士林地檢署不起訴指出，殷琪去年5月12日自美國加州舊金山上網購買可舒緩狗情緒的商品，同年月17日搭乘飛機返回台灣，並於同年月25日委託美國管家透過國際郵遞，把商品寄送給在台灣的女兒。

財政部關務署台北關查緝人員5月31日察覺殷琪寄送的包裹有異，發現包裹中的商品成分含有第二級毒品大麻成分，當場查扣商品，並函送法務部調查局台北市調處。台北處認為，殷琪涉嫌違反毒品危害防制條例運輸第二級毒品罪，將殷琪送辦。

檢方偵查時，殷琪供稱，不知道大麻二酚（CBD）、四氫大麻酚（THC），她養了4隻狗，其中1隻狗會咬人，也不願讓人觸碰，她在美國得知CBD對狗有很大的幫助，能舒緩狗的情緒，因此上網購買商品。

殷琪也辯稱，商品網站上宣稱商品能舒緩焦慮、幫助睡眠，她才想買回來給狗使用，若她知道商品含有大麻成分，她根本不會買，且她已在商品寄達台灣前返台，才委託管家協助寄送商品，雖以女兒名義簽收包裹，但女兒不知情。

檢察官偵查後認為，商品網站僅載明商品含有CBD，且商品外觀上印有犬貓圖案，並標註供犬貓使用，難認殷琪能因此知悉商品含有大麻或THC。

檢察官也認為，殷琪提出遭家中犬隻咬傷後的多張急診與門診就醫紀錄，足認殷琪購買商品給狗使用以舒緩情緒，但不知商品含有大麻成分，尚非無據。

檢察官指出，殷琪以英文姓名上網購買商品，再委託管家協助寄送包裹，包裹上面載明殷琪女兒的英文姓名、台灣住所地址，顯然無隱匿購買人、收件人的身分，與一般運輸毒品躲避追緝的常情不符。

此外，殷琪於台北處訊問時，自願同意接受尿液鑑驗，無查出毒品反應，檢察官認為，殷琪罪嫌不足，去年10月把殷琪處分不起訴，並依職權聲請再議。台灣高等檢察署認為，一審偵查完備，今年3月駁回再議，殷琪不起訴確定。（編輯：張銘坤）1130430

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