調查局：大麻緝獲保管量成長 顯見氾濫情形嚴重

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝幸恩台北27日電）法務部調查局今天表示，調查局查獲大麻案從民國103年403案成長至去年1477案，緝獲保管量從103年59.8公斤成長至去年1117.73公斤，顯見國內大麻氾濫情形嚴重。

法務部今天下午舉行媒體茶敘，由調查局鑑識科學處秘書闕山仲說明台灣大麻趨勢，介紹大麻危害、各國管制大麻情形及台灣不開放大麻合法化的原因。

調查局新聞稿指出，依調查局毒品專庫統計數據，台灣查獲大麻案件數從103年403案一路成長至去年1477案，緝獲保管量由103年59.8公斤大幅成長至去年1117.73公斤。

闕山仲表示，台灣緝獲的大麻多由境外走私，也發現多起台灣非法栽種大麻案，調查局近3年已破獲大麻工廠12座，顯見台灣大麻氾濫情形嚴重。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

闕山仲指出，目前少部分國家開放使用大麻，台灣部分民間團體也提案建議政府放寬管制，經法務部毒品審議委員會決議，考量大麻對人民健康、國家發展的危害，仍維持現行大麻零容忍政策。

新聞稿提到，調查局將貫徹行政院新世代反毒策略行動綱領的各項政策，強化與海內外緝毒機關的合作，加強查緝並深入追查幕後集團，積極遏止毒品氾濫危害，以維護人民健康及社會治安。（編輯：蕭博文）1130327