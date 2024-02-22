海關護國神犬去年破獲近5.2億元毒品 大麻占大宗

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（中央社記者張璦台北22日電）財政部關務署今天表示，「護國神犬」海關緝毒犬隊2023年緝獲42件毒品案，重量將近205公斤，推估總價值將近新台幣5.2億元，以大麻占大宗。同時，關務署指出，為提升犬隻育訓效能與生活福祉，將於3月攜手動物行為專家，啟動系列講座課程。

近年政府部門運用執勤犬協助執行多元勤務，已蔚為趨勢，比如查緝走私、管控危安或救災防疫，比如海關緝毒犬隊，2023年緝獲42件毒品案，重量將近205公斤，其中以大麻31件、重量125.5公斤占大宗；整體推估價值約5.18億元，光是大麻就將近3億元。

同時，關務署副署長蘇淑貞表示，各界對於執勤犬身心照護日趨重視，關務署緝毒犬培訓中心每年定期舉辦動物保護及動物行為相關講座課程，完備犬隻培訓及照護專業素養。

蘇淑貞指出，關務署緝毒犬培訓中心今年循例規劃系列講座課程，將於3月開跑，邀請國內動物行為專業獸醫師或學術機構學者擔任講座，內容涵蓋犬隻訓練原理、肢體語言辨識、各類減敏與反制約實作、個案探討及除役犬照護等。

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她表示，關務署希望攜手動物行為專家，以犬隻行為理論基礎，結合實作訓練，解決犬隻培育發展問題，提升犬隻育訓效能，兼顧除役犬福祉。

蘇淑貞進一步說明，講座課程針對學習需求規劃多項主題，除培訓關員專業職能，另邀請幼犬寄養家庭參加，增進民眾對犬隻行為解讀能力，提高寄養期間幼犬社會化訓練成效；同時，規劃除役犬認養家庭參加，瞭解除役犬認養及照護技巧，增進除役犬生活福祉。（編輯：趙蔚蘭）1130222