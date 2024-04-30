好食好事基金會推食農創生 輔導青年留鄉打拚

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鄭維真彰化縣30日電）好食好事基金會推動食農創生計畫，今年跨出彰化輔導8個團隊，無償協助二代接班與創業青年開發新產品、行銷等，盼青年願意留鄉打拚。

好食好事基金會今天舉行第3屆食農創生計畫開訓典禮，這次入選的8個團隊負責人有6人是二代接班，2人來自青創聯盟。除了彰化之外，今年透過農業部農村發展及水土保持署牽線，雲林、南投也加入輔導範圍。

入選的江崇源告訴中央社記者，他利用岳父種植2000餘棵樹葡萄果實，製成霜淇淋等商品販售，希望透過此計畫能開發攜帶方便的常溫商品，並加以推廣。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

國宴主廚阿雄師兒子鐘元駿也獲選，他為了讓更多人嚐到父親好手藝，離開電子產業，返鄉創業，將父親40餘年的總鋪師手藝結合彰化在地農特產品，開發料理包。

基金會捐助人代表魏應充致詞時說，透過食農創生計畫，期許讓青年留鄉打拚，達到老有所依、壯有所用、幼有所長，不僅促進在地食農產業發展，也為地方經濟注入新活力。5月起將展開4個月的業師現地輔導，預計11月成果發表。（編輯：謝雅竹）1130430