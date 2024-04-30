數位部公共程式網站上線 今年底提公部門參考指引

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（中央社記者蘇思云台北30日電）數位部今天跟六都直轄市代表共同宣布啟用公共程式平台網站，目前已提供22個公共程式，可以讓其他公部門與民眾加值運用，大幅縮短開發時間。數位部預計今年底提出給公部門的公共程式參考指引，以利後續開發與維護。

數位部今天舉行「數位部公共程式網站上線記者會」，包括數位部長唐鳳、數位部政務次長李懷仁、六都代表、國際數位民主組織和民間科技社群代表都親自出席。

數位部表示，推動公共程式（public code）政策，今天啟用公共程式平台網站，未來由數位部持續營運，把政府不涉機敏的系統或軟體程式碼公開釋出，讓各界清楚了解實際運作機制，進一步提升政府數位服務的便利性與安全性。這次六都也跟數位部簽署合作意向書，共同推動公共程式政策。

唐鳳致詞時表示，今天起任何人只要連線到code.gov.tw，就可直接利用或改進程式碼，在原有的程式碼基礎上持續創新和精進，減輕公務人員的負擔，也提升民眾洽公的效率。code.gov.tw就像一座資訊圖書館，裡面的程式碼就像一本本書，大家可以借書閱讀與研究，寫出一本論文，再回饋到圖書館。

數位部民主網絡司司長莊盈志表示，公共程式平台上線後，感謝台北市政府已把公共程式放在網站上，目前網站已提供包括開放資料平台前端在內的15類22個公共程式，未來民眾可以在網頁搜尋已開放的公共程式，可直接下載使用，大幅縮短開發時間。

數位部推動公共程式政策，包含規範指引、人才培育與資訊系統3大構面，今天上線的公共程式平台網站屬於資訊系統的一環，未來也會邀更多政府單位加入公共程式的行列。

莊盈志說明，預計今年底提出給政府機關的公共程式參考指引，內容包含程式開發方式、資安管理措施、程式碼維護方式等；至於公共程式人才培力方案，今年下半年預計推出一系列課程，讓更多公務員了解公共程式概念，公部門採購公共程式時，也需調整行政程序，預計明年開始試辦公共程式採購，另外也會針對程式開發端等廠商，提供獎勵措施，鼓勵開放程式碼。

此外，莊盈志指出，數位部去年也推動公民科技試驗場域，集合公民科技社群力量，發展更多創新方案，成為公共程式的一部分。未來持續推動公共程式規範調適，讓現行制度更容易導入公共程式。

德國弗里德里希諾曼自由基金會（FNF）全球創新中心主任諾爾（Céline Nauer）致詞時表示，民眾每天都離不開公部門提供的數位服務，因為這些數位服務是由民眾納稅錢打造，因此這些數位服務的程式碼應該對外開放，才能讓更多人運用它，創造出更多有利於民主、社會與創新的服務。（編輯：翟思嘉）1130430