NBA季後賽莫瑞致勝跳投 金塊擊退湖人闖進次輪[影]

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（中央社記者黃巧雯台北30日電）NBA丹佛金塊今天與洛杉磯湖人鏖戰至最後一刻才分出勝負，金塊靠著莫瑞倒數4秒的關鍵跳投，以108比106險勝，季後賽首輪7戰4勝制系列賽以4比1勝出，闖進西區次輪，衛冕之路又更近一步。

湖人季後賽首輪出戰金塊，在輸掉前3戰後，第4戰在主場靠著詹姆斯（LeBron James）、戴維斯（Anthony Davis）搶勝，逃過被橫掃命運，兩隊第5戰今天移師金塊主場再戰。

金塊的莫瑞（Jamal Murray）儘管前一役左小腿拉傷，但今天依舊帶傷上陣，表現相當神勇，首節就狂砍12分，幫助金塊28比24領先，而湖人詹姆斯、戴維斯次節輪流挺身而出，半場打完以53比50反超。

不料第3節才剛開打67秒，戴維斯在籃下卡位時與金塊的小波特（Michael Porter Jr.）相撞時，不慎撞傷左肩，戴維斯一度痛苦倒地，但仍堅持留在場上，直到第3節還剩3分49秒才被換下，到休息室檢查後才重回場邊。

金塊一哥約基奇（Nikola Jokic）第3節手感持續加溫，與詹姆斯互別苗頭，各進帳11分，金塊帶著2分領先進入決勝節。

決勝節戰況持續拉鋸，雙方互有領先，莫瑞在還剩1分6秒時，飆進三分球，助金塊以106比104超前，而詹姆斯隨後2罰全中扳平，莫瑞倒數4秒急停跳投，直接粉碎湖人想要延長戰線希望，最終金塊以2分差贏球。

金塊闖進次輪後，將對戰首輪以直落4橫掃鳳凰城太陽的明尼蘇達灰狼，兩隊將在5月5日展開次輪首戰。

莫瑞在首輪5場比賽，兩度關鍵進球都幫助球隊贏得勝利，今天在有傷情況下，更是攻下全隊最高32分，外加7助攻，小波特進帳26分次之，而約基奇繳出25分、20籃板、9助攻準大三元成績。

湖人先發5人得分雙位數，詹姆斯拿下30分、9籃板、11助攻，只差1籃板就能締造大三元，而芮維斯（Austin Reaves）、戴維斯各得19分、17分。（編輯：張雅淨）1130430