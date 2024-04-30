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雷霆末節大反撲逆轉 季後賽首輪橫掃鵜鶘

2024/4/30 11:34（4/30 11:50 更新）
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雷霆29日在第4節翻轉戰局，以97比89贏球，輕鬆晉級到季後賽次輪。（圖取自twitter.com/okcthunder）
雷霆29日在第4節翻轉戰局，以97比89贏球，輕鬆晉級到季後賽次輪。（圖取自twitter.com/okcthunder）
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（中央社紐奧良29日綜合外電報導）雷霆今天在亞歷山大跟威廉斯都拿下全場最高24分的聯手帶領下，在第4節翻轉戰局，最終97比89贏球，在7戰4勝制季後賽首輪以4比0橫掃鵜鶘，輕鬆晉級到次輪。

上半場，兩隊在三分線外的手感都不理想，奧克拉荷馬雷霆三分球命中率僅2成11，但已比紐奧良鵜鶘的1成58好，因此前兩節雙方的得分都不高，雷霆半場打完僅以44比43領先鵜鶘1分。

雙方在下半場開打後不斷拉鋸，鵜鶘在落後4分之際，靠馬歇爾（Naji Marshall）的三分彈追近，之後殷格拉姆（Brandon Ingram）再兩罰俱中，3節打完後，反以71比70超前。

末節雷霆連下8分要回領先，鵜鶘好不容易靠麥卡倫（CJ McCollum）的進球踩住煞車，但雷霆隨即又打出12比0攻勢，將領先拉開到11分，最終獲勝晉級。

鵜鶘這個系列賽少了因傷不克出賽的明星前鋒威廉森（Zion Williamson），終究無法創造奇蹟。

雷霆今天先發5人得分全部破10，亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）跟威廉斯（Jalen Williams）雙雙攻下全場最高的24分，並分別抓下10個、8個籃板，霍姆葛倫（Chet Holmgren）、吉迪（Josh Giddey）皆獲14分，多特（Luguentz Dort）則有11分進帳。

麥卡倫攻下鵜鶘最多的20分，瓦倫休納斯（Jonas Valanciunas）有19分、13籃板成績，板凳出發的馬歇爾貢獻了16分，瓊斯（Herbert Jones）則是獲得11分，只拿7分的墨菲（Trey Murphy III）抓下11個籃板。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1130430

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