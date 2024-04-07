更多編輯台推薦新聞：
開車遇強震 消防署：先減速開警示燈停靠安全處
生活

開車遇強震 消防署：先減速開警示燈停靠安全處

一週大事／土耳其執政黨地方選舉挫敗 選民為何不滿艾爾段？
生活

一週大事／土耳其執政黨地方選舉挫敗 選民為何不滿艾爾段？

蘇花下清水橋震後毀損 日治舊橋荒廢逾50年改建重啟助疏運
地方

蘇花下清水橋震後毀損 日治舊橋荒廢逾50年改建重啟助疏運

紅球破洞修復完成新化街役場亮相 波希克修補處簽字留念
文化

紅球破洞修復完成新化街役場亮相 波希克修補處簽字留念

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸

中國清明國內旅遊消費高於疫前 出國遊日本最熱門

2024/4/7 19:34
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北7日電）中國清明節3天連假昨天結束。中國文旅部今天估計，清明連假全國國內出遊人數為1.19億人次，較2019年同期成長11.5%；至於國內出遊消費為人民幣539.5億元（新台幣2396億元），較2019年同期成長12.7%。

中國文旅部並估計，清明連假3天，入境中國遊客有104.1萬人次，自中國出境遊客則有99.2萬人次，均接近2019年同期水準。其中，日本、泰國、韓國、香港、馬來西亞、新加坡、澳洲、澳門、印尼、阿拉伯聯合大公國等是中國民眾前10大熱門出境目的地。

今年中國官方訂定的清明連假是4月4日至6日共3天，今天週日調整上班。中國央廣網報導，中國文旅部表示，自駕、騎行、徒步成為今年清明假期出遊的熱門方式，短途遊、周邊遊及本地遊較受青睞。

中國文旅部指出，新興旅遊目的地成為今年清明假期新熱點。數據顯示，遊客人數增幅超過50%的目的地城市，分別為山東泰安、山東淄博、甘肅天水、河南開封、江西景德鎮；其中，近來因麻辣燙爆紅的甘肅天水，旅遊訂單量較去年同期大增逾21倍。

除此之外，北京、南京、武漢、杭州、上海、重慶、西安、長沙、蘇州、成都等傳統熱門城市，清明連假旅遊熱度不減。

中國文旅部估計，清明連假3天，中國入出境遊客人數均接近2019年同期水準。其中，港澳居民返鄉祭祖、探親訪友、觀光購物等需求增加，東南亞等近程市場的海外僑胞入境人數上升明顯。（編輯：邱國強/唐佩君）1130407

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.45