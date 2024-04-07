中國清明國內旅遊消費高於疫前 出國遊日本最熱門

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（中央社台北7日電）中國清明節3天連假昨天結束。中國文旅部今天估計，清明連假全國國內出遊人數為1.19億人次，較2019年同期成長11.5%；至於國內出遊消費為人民幣539.5億元（新台幣2396億元），較2019年同期成長12.7%。

中國文旅部並估計，清明連假3天，入境中國遊客有104.1萬人次，自中國出境遊客則有99.2萬人次，均接近2019年同期水準。其中，日本、泰國、韓國、香港、馬來西亞、新加坡、澳洲、澳門、印尼、阿拉伯聯合大公國等是中國民眾前10大熱門出境目的地。

今年中國官方訂定的清明連假是4月4日至6日共3天，今天週日調整上班。中國央廣網報導，中國文旅部表示，自駕、騎行、徒步成為今年清明假期出遊的熱門方式，短途遊、周邊遊及本地遊較受青睞。

中國文旅部指出，新興旅遊目的地成為今年清明假期新熱點。數據顯示，遊客人數增幅超過50%的目的地城市，分別為山東泰安、山東淄博、甘肅天水、河南開封、江西景德鎮；其中，近來因麻辣燙爆紅的甘肅天水，旅遊訂單量較去年同期大增逾21倍。

除此之外，北京、南京、武漢、杭州、上海、重慶、西安、長沙、蘇州、成都等傳統熱門城市，清明連假旅遊熱度不減。

中國文旅部估計，清明連假3天，中國入出境遊客人數均接近2019年同期水準。其中，港澳居民返鄉祭祖、探親訪友、觀光購物等需求增加，東南亞等近程市場的海外僑胞入境人數上升明顯。（編輯：邱國強/唐佩君）1130407