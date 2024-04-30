創新大麻增產栽種手法 屏警逮6人送辦起訴

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（中央社記者黃郁菁屏東縣30日電）屏東縣警方查緝毒品案，去年11月循線破獲桃園龍潭社區住宅以謝姓犯嫌為首的大麻工廠，查扣4843大麻活株，桃園地檢署日前依毒品危害防制條例起訴6名犯嫌。

屏東縣政府警察局刑警大隊今天新聞稿表示，去年在龍潭社區住宅查扣大麻活株658大盆，可分株達4843株、植物生長燈27組、大麻花成品20.4公斤、假麻黃鹼7.3公斤，另有贓款新台幣1000萬元、黃金項鍊2條、勞力士手錶1支、栽種工具等證物粗估估市面販售價值逾10億元，全案溯源查獲謝姓金主，訊後移送桃檢偵辦。

刑大肅竊組指出，謝嫌利用自創矮化技術種植大麻增加產量，1株大麻母株最高可分株40株，且技術良好產出品質較佳大麻花，烘乾後轉賣市價1公克2000元，1大盆3、40株市價達1000萬。

警方接獲情資後組專案小組，報請桃檢檢察官指揮偵辦，見時機成熟時展開攻堅，在桃園市龍潭區住宅地下室攔截準備駕車離開的謝嫌等6人，經法院裁定羈押謝嫌等5人。

肅竊組長蔡順福告訴中央社記者，30多歲的謝嫌經常出國考察大麻種植，並找來無業友人組「一條龍」作業，1名師傅教導2名員工種植大麻，1人包裝、1人銷贓，6人都沒前科。

蔡順福說，大麻工廠種植面積4層樓、1層約19坪，總共8、9個房間，除大麻外也製作4級毒品，室內黏膠帶防止氣味外漏不易為鄰里察覺，已知至少在租來社區住宅種植大麻長達9個月。（編輯：孫承武）1130430