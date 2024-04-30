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英獄政官員看不下去 抨擊機場拘留移民條件太差

2024/4/30 14:43
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（中央社倫敦29日綜合外電報導）英國監獄高級督察泰勒（Charlie Taylor）今天猛烈批評倫敦附近一座機場的移民拘留環境「令人無法接受」，尤其是對兒童而言。

法新社報導，英國首相蘇納克（Rishi Sunak）的保守派政府將打擊非正常管道移民視為優先要務之一，並承諾驅逐更多移民。

英國國會上週表決通過一項有爭議的法律，允許非法移民被送到盧安達。

泰勒在今天公布的報告中寫道：「盧頓（Luton）（機場）根本無法應付被強加的需求，我們尤其擔心看到孩子與不相干的成人一起被關在擁擠的拘留室。」

英國機場多半設有拘留所，供暫時關押搭機抵達的移民或從其他拘留所轉移的人。

2023年6月到11月，超過1萬7400名移民被關在這些拘留所。

在這段期間，近3000人被送到倫敦北方的盧頓機場拘留所，這是英格蘭和威爾斯規模最大的機場拘留所。

泰勒在報告中說：「英國內政部最迫切的挑戰是想辦法解決盧頓令人無法接受的環境。」

他還說，移民被扣在這些設備簡陋到無法供人長期停留的設施太久了。

移民一般只應在這類拘留所停留數小時，但泰勒指出，盧頓機場有超過1/4的移民待了12小時以上。甚至有近600人被關超過24小時，包括6名兒童。

英國內政部發言人回覆說，內政部正致力「確保拘留設施盡可能縮短拘留時間」，並強調「被拘留的人都處於安全合宜的環境」。（譯者：曾依璇/核稿：陳昱婷）1130430

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