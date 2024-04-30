中國司法部前副部長劉志強被查 此前3部長落馬

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（中央社台北30日電）中共中央紀委國家監委今天公布，中國司法部前黨組成員、副部長劉志強涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。此前已有3名中國司法部前部長遭到查處，包括吳愛英、傅政華及唐一軍。

據澎湃新聞報導，公開資料顯示，劉志強於1963年7月出生，山東鄄城人，擁有研究生學歷，1984年8月參加工作，1986年12月加入中國共產黨。

劉志強長期在公安系統工作，曾任公安部外事局局長、公安部國際合作局局長，2012年6月調任青海省副省長、省公安廳廳長，2016年1月回北京出任司法部副部長，2023年6月被免去職務。

隨著劉志強落馬，今年通報被查的中管幹部已增至23人。劉志強也是今年4月被查的第7名中管幹部。

除了劉志強外，此前中國司法部已有3名部長遭到查處。中共中央紀委國家監委2日公布，中國司法部前部長唐一軍因涉嫌嚴重違紀違法接受調查。

唐一軍曾長期在浙江省工作，離開浙江前的最後一個職務是中共寧波市委書記；2017年底，唐一軍調往遼寧升任遼寧省委副書記，翌年1月就任省長；2020年4月升任司法部長，但於2023年1月降調江西省政協主席。

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唐一軍的前任傅政華於2021年因涉嫌嚴重違紀違法受查。傅政華被歸類為同遭落馬的中國公安部前副部長孫力軍人馬，被中國官媒列為「孫力軍政治團夥」。傅政華因受賄逾人民幣1億1700萬元（約新台幣5億2300萬元），於2022年距離中共召開20大不到一個月前被判死緩。

港媒星島日報此前報導，中國司法部自今年2月1日起發出的律師證書，不再附有部長簽名。理由是先前有律師抱怨，他們的律師證書有吳愛英或傅政華的簽名，突然覺得「髒了」。（編輯：陳鎧妤/唐佩君）1130430