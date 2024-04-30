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及人中學擅掛新校名遭罰 遮蔽部分字樣仍不合格

2024/4/30 13:16（4/30 13:21 更新）
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新北市及人中學申請改名中信高級中等學校，但新北市教育局認為該校改名未核定下就掛出新校名，遭要求撤除。（圖取自facebook.com/CTBCCJSH）
新北市及人中學申請改名中信高級中等學校，但新北市教育局認為該校改名未核定下就掛出新校名，遭要求撤除。（圖取自facebook.com/CTBCCJSH）
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（中央社記者高華謙、楊侃儒新北30日電）新北市私立及人中學向教育局申請改名未獲准，就掛上新校名，26日遭罰新台幣30萬元。校方後遮住部分字樣，教育局說，5月3日前須遮蔽中信國際學校，否則繼續開罰。

及人中學校長謝惠玟表示，學校目前正積極轉型，待收到教育局公文後，將全力配合教育局指導與修正。

新北市及人中學獲中國信託商業銀行捐資助學，已規劃轉型為大台北地區免護照就可就讀的國際學校，已向新北市政府教育局申請更名為「中信國際學校財團法人新北市私立中信高級中等學校」，並與中信國際實驗教育機構（台南、新北）、中信金融管理學院組成「中信國際學校」系統。

除此之外，校方日前還掛上「中信國際學校」「新北市中信高級中學（及人中學更名籌備中）」等招牌，官網也出現「新北市私立中信高級中學更名籌備中」字樣，引發關注。

新北市府教育局表示，及人高中已在3月申請更名，目前正在審查中，尚未核定，因此113學年度仍須以「新北市私立及人高級中學」名稱招生與經營。

教育局說，已於4月22日函請校方不得使用非核定名稱招生，且4月26日前限期改善，由於當時仍未改善，已依「私立學校法」開罰30萬元，並可按次處罰至改善為止，最高得處學校法人新台幣100萬元以下罰鍰，或處行為人或負責人最高150萬元以下罰鍰，並限期命其停辦；屆期未停辦者，並可按次處罰至停辦為止。

該校目前遮蔽「新北市中信高級中學（及人中學更名籌備中）」字樣。但教育局表示，「中信國際學校」字樣也未獲核准，教育局將持續依私立學校法處行為人或負責人30萬元以上至150萬元以下罰鍰，並限期5月3日改善；屆期未改善者，可按次處罰至改善為止。（編輯：林恕暉）1130430

#新北市政府教育局
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