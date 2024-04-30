高雄男連放鞭炮炸警局 落網辯稱遇鬼強制就醫

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（中央社記者洪學廣高雄30日電）高雄男子疑與拉麵店有債務糾紛騎車前往店家放鞭炮，隨後又前往鼓山警分局旁燃放，當晚再前往刑事局南打中心繼續放，他落網辯稱碰到鬼等語無倫次，警方已強制就醫。

警方調查，23歲男子昨天凌晨0時許買完鞭炮後，先騎車前往一間拉麵店燃放鞭炮，再轉往高雄市政府警察局鼓山分局旁的五福路、鼓山路人行道繼續點燃鞭炮。警方獲報後組成專案小組，沿線調閱監視器通知到案。男子接受警詢時坦承因心情不好，且與鼓山區一間拉麵店有債務糾紛才買鞭炮燃放。

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不料，男子昨天晚間10時許又前往鹽埕區建國四路與必忠街口刑事局南部打擊犯罪中心門口燃放鞭炮妨害安寧，幸無人傷。男子這次落網後則稱是碰到鬼放鞭炮，但因其交談過程中語無倫次，且神情激動，警方已通知救護車送醫治療。

警方調查，男子行為已涉犯社維法和公共危險、恐嚇等罪，全案依法移送高雄地檢署偵辦，追究相關責任。另其逆向行駛交通違規部分也將依法舉發。（編輯：謝雅竹）1130430