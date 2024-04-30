台股跌98.92點
2024/4/30 13:47
（中央社台北30日電）台北股市今天開高走低，收盤跌98.92點，為20396.6點，跌幅0.48%，成交金額新台幣3575.85億元。
加權指數開盤為20508.48點，盤中最高20559.97點，最低20396.6點；不含金融股指數17824.42點，跌89.23點。
八大類股漲跌幅：泥窯股跌0.58%、食品股跌0.63%、塑化股跌0.8%、紡織股跌1.28%、機電股跌0.44%、造紙股跌2.02%、營建股跌0.91%、金融股跌0.35%。
委買張數2039萬1921張，委賣張數1191萬5837張，成交張數752萬2520張。
收盤時上漲408家，下跌532家，持平87家。
成交量前5名個股為中石化、長榮航、中工、國建、矽統。
漲幅前5名個股為尼得科超眾、定穎投控、康普、楠梓電、聯發。
跌幅前5名個股為宏璟、新紡、國建、國揚、太設。1130430
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