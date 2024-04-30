罹癌寮國移民中426億頭獎 美國威力球史上第4高

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社俄勒岡州賽勒姆29日綜合外電報導）美國「威力球」（Powerball）本月開出13億美元（約台幣426億元）頭獎，為威力球史上第4高，得主是一名來自寮國的移民，罹癌8年的他上週才剛做新一輪化療。

美聯社報導，這名移民是46歲的程查理（Cheng “Charlie” Saephan，音譯），住在俄勒岡州波特蘭（Portland）。他今天在俄勒岡州樂透主辦方的記者會上說，他和妻子會拿一半獎金，另一半給出資100美元合購彩券的55歲趙姓友人。他們稅後一次領走4.22億美元。

程查理說：「我將能養家，也能養身體了。」他還說會「替自己找個好醫生」。

有兩個年幼孩子的他說，身為癌症患者，「我哪有時間花光這些錢？我還能活多久？」

程查理說他在寮國出生，1987年搬到泰國，之後在1994年移民美國，兩年後高中畢業，並在波特蘭住了30年。他在航太公司擔任機械師。

他在開獎前幾週把彩券號碼寫在紙上，然後放在枕頭下，祈禱會中獎，他說「請幫幫我，我還不想死，除非我先為家人做了點什麼」。

美國樂透頭獎最高獎金是2022年在加州開出的20.4億美元。（譯者：盧映孜/核稿：劉文瑜）1130430