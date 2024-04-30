空服員酒後搭機鬧事請下機 航警制止辦理退關

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（中央社記者洪學廣、汪淑芬高雄30日電）1名華航空服員偕男友因酒醉搭機鬧事被迫請下機，航警局高雄分局員警到現場處理，始順利辦理退關程序。華航表示，對於員工若有不當行為，將依公司規範查處。

華航今天表示，接獲通報立即聯繫這名員工了解狀況，並提醒應遵照相關規定；對於員工若有不當行為，將依公司規範查處。

航警局高雄分局28日中午12時許，接獲國泰航空通報，有旅客疑酒後在22號登機門鬧事，分局警備隊立即派遣2名警力現場處理。

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員警到場了解，2人登機前有飲用酒精性飲料，登機後在機艙內有影響飛航秩序脫序行為，遭機長拒載被請下飛機。員警除嚴正告知2人相關規定與約束脫序行為，並全程陪同航空公司與2人辦理退關程序。

高雄分局呼籲飲酒後飛機上鬧事，可依民用航空法第119之2條第2款「使用含酒精飲料或藥物，致危害航空器上秩序，處新台幣1萬元以上、5萬元以下罰鍰」規定裁罰。提醒旅客搭機前避免飲酒，以免影響航空器上秩序與安全而誤觸法網。（編輯：孫承武）1130430