張慰慈書寫「我的冤家我的親」 找到讓心回家的路

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（中央社記者邱祖胤台北30日電）被父母視為來討債的孩子，如何破除冤親債主的魔咒，相互和解，找到讓心回家的路。作家張慰慈新書「我的冤家我的親」分享自身心路歷程，盼「理應相愛的相遇」不再彼此折磨。

張慰慈是資深任企業顧問及品牌創建與管理講師，根據時報出版發布新書資訊，身為家中獨生女，張慰慈備受祖父母寵愛，青春期開始卻和父母關係不睦，讓她對於「被愛」帶著恐慌與不安，前半生面的愛情和婚姻路，如同被詛咒一般崎嶇難行。

張慰慈在書序中表示，從小母親嫌她成績不像其他親戚家小孩優異，常掛在嘴邊的一句話就是「妳自己不覺得丟臉嗎？」張慰慈則總是回嘴「我就是不愛念書」，母親的嚴厲，讓張慰慈一度懷疑自己是從外面撿來的孩子。

因為和父母親關係緊張，讓張慰慈出社會即逃離原生家庭，在海外漂泊10多年，直到2010年父親的溫情召喚才回國，後來2015年父親重病倒下，「從那一刻到他離世前的9個月中，我第一次深刻理解了他在死亡面前對我的慈愛與軟弱」，父親臨終更將雙手交付張慰慈的手上，走完人生最後的一段路。

張慰慈也提到更早之前，父親曾照顧重病的爺爺13年，外人看到的是他對親人的孝順，張慰慈卻知道過程中彼此活得生不如死，「有著恨意的親人，那火燒心的程度外人很難理解」。

張慰慈說，之所以要將這些不堪的記憶寫下來，是因為發現身邊許多家庭都面臨著和她一樣的難題與困境，來討債的與欠債的，都在應該要相愛的相遇裡，用「恨」折磨彼此。

張慰慈感恩自己能有和父母和解的機會，「當他們年老需要我照顧時，我們互相都願意放下猜測，直接說出了心中對彼此不同的想法，進而取得相互間的理解，然後協調修正到雙方都可以接受的方式共處」，張慰慈相信，唯有一方開始放棄對立，真正的光亮大道才會展開。

張慰慈1963年生於南投，長年在海外工作，2011年創立寰宇絲路公司，提倡友善耕作、健康飲食、愛護動物，近年以「小院子裡」文創空間為基地，持續推廣相關理念，並在報章雜誌撰寫專欄，著有「食禪」、「天還亮著」等書。（編輯：張銘坤）1130430