早安世界》403地震後頻餘震 氣象署：對比921餘震趨勢無明顯異常
403地震後頻餘震引憂 氣象署：對比921餘震趨勢沒明顯異常
403地震後餘震不斷，27日凌晨花蓮又發生規模6.1地震，9個縣市國家級警報大響，截至27日上午6時累計超過1303起餘震，其中規模6以上餘震有5起。氣象署指出，403地震的餘震序列跟921地震的餘震趨勢有點像，每天地震數量逐步減少，但是有時將會是餘震活躍期，預估餘震活動至少持續3至6個月。（看完整報導）
今日西半部防局部大雨 明日各地降雨趨緩
中央氣象署指出，28日因鋒面北抬，台灣各地將出現短暫陣雨或雷雨，西半部易有局部大雨，29日天氣轉穩，降雨趨緩，但30日起另一波鋒面接近，各地降雨機會增加，影響至5月2日。而5月3日到4日東北季風增強，北台灣會稍微轉涼，高溫落在25到27度，低溫在20到22度。（看完整報導）
王滬寧會見傅崐萁 稱兩岸應常來常往
國民黨立法院黨團總召傅崐萁率團訪問中國，花蓮近日不斷發生地震，傅崐萁指出，救人救災之後，災後重建振興是重要課題，並呼籲中國開放陸客團以恢復和平繁榮。下午中國全國政協主席王滬寧會見傅崐萁一行人，王滬寧強調強調兩岸應常來常往，共謀福祉；傅崐萁表示，看到過去兩岸8年的斷線，要再次表達台灣百工百業非常歡迎大陸同胞走進台灣、認識台灣、愛上台灣。（看完整報導）
綜所稅申報5月開跑 基本生活費免稅伙食費調升等5變革一次看
今年報稅有5大變革，包括基本生活費調升至20.2萬元、免稅伙食費提高至每月3000元、成年年齡下修至18歲、舊制房屋交易所得計算方式調整，以及CFC制度首次申報。這些調整將影響670萬申報戶，其中基本生活費調升預計讓235萬戶受益，減稅總額達189億元。此外，成年年齡調整後，18歲民眾可選擇獨立分戶申報，可能有節稅空間。（看完整報導）
圖輯／護兒團體上凱道籲兒少侵害加重刑責 盼別有下個受害者
台北市1歲男童疑遭保母虐死案等事件，引發社會關注。兒童權益促進協會27日在台北市凱達格蘭大道舉辦護兒集會，提4大點訴求，包含加重對兒少侵害的刑責、改善兒童保護網絡。受害者家屬分享他們的心路歷程，強調追求真相和正義的重要性。協會理事長王薇君和律師葉恕宏強調，除了加重刑責外，還需修正法律見解，並讓相關責任人共同負責，以防止未來的兒虐案件發生。（看完整報導）
日本極東正露丸造假數據 食藥署：去年已禁止輸台
日本製藥公司「極東」因生產成分不足的胃腸藥「正露丸」，並造假數據出貨長達30年，遭富山縣政府勒令停業。衛福部食藥署說明，2022年接獲日本通報後，要求業者提出調查報告未果，早在2023年2月1日起禁止該藥品輸入，並於同年啟動回收作業。（看完整報導）
寶林茶室食物中毒案增1死累計3死 葉克膜搶命無效不治
寶林茶室食物中毒案新增1名死亡病例，累計死亡人數達3人。該案個案通報監測在26日截止，累計接獲通報35例，有4名重症患者在加護病房，當中有1人已完成換肝，另外3人原本一度病況好轉，但後續都出現嚴重感染問題，其中1人裝上葉克膜搶命，但經醫療團隊積極搶救仍不幸過世。（看完整報導）
高雄漢來海港巨蛋店疑生熟食混用污染 11人腹瀉就醫
高雄市衛生局27日接獲通報，3人26日在左營漢來海港巨蛋店用餐後腹瀉，經衛生局調查，累計有11人出現腹瀉等不適症狀就醫，都已經出院，衛生局派員到場稽查，發現疑似有生熟食混用污染之虞，為落實風險管理及損害控管預防性措施，業者28日停業清消。（看完整報導）
美菲法首度南海聯合演習 中國軍艦跟監逾10小時
美菲法3國從25日開始展開多邊海上演習，中央社記者登上菲律賓「南納卯號」隨艦採訪。在演習第3天，美菲軍艦27日凌晨進入菲律賓領海外的南海海域後不久，就遭到中國海軍舷號793的815型電子偵察艦「天王星號」尾隨，並在肉眼可見的距離內跟監超過10小時。（看完整報導）
美校園反戰挺巴勒斯坦示威蔓延50校 近600人被捕
美國大學校園畢業季將至，但多所大學反戰示威持續延燒，全美已至少50所院校出現挺巴勒斯坦紮營示威，截至26日近600名示威者被捕。哥倫比亞大學校長夏費克因報警清除校內示威者搭建的帳篷紮營，遭到抨擊，哥大理事會26日開會，決議譴責校方行政階層報警驅逐示威的行為。（看完整報導）
開箱老照片》「空中補給」合唱團來台開唱
享譽全球的「空中補給」合唱團（Air Supply）主唱羅素等7人，1983年月28日來台舉行2場演唱會。Air Supply在1975年於澳洲組成，活躍樂壇近50年，發行超過30張專輯，累積逾億張專輯銷量。1983年Air Supply首次在台舉辦演唱會，2023年底也在台北舉辦48週年巡迴演唱會，是來台次數最多的西洋樂團。（看完整報導）
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- 早安世界》403地震後頻餘震 氣象署：對比921餘震趨勢無明顯異常2024/04/28 07:07
- 2024/04/27 06:55
- 2024/04/26 07:19
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