反文化追求輕鬆生活 中國掀上班噁心穿搭風潮

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（中央社台北29日電）中國社群平台近期掀起一股「上班噁心穿搭」風潮，不少網友上傳穿著絨毛睡衣、運動褲去上班的照片。紐約時報分析，該流行傳遞中國年輕人對充滿野心的生活感到反感，開始以反文化舉動尋求輕鬆簡單生活。

據紐約時報報導，2月有名中國網友在抖音發布影片，展示上班穿搭，臉上帶著保暖面罩，只露出雙眼，身上穿著絨毛連衣裙，配上睡褲及絨毛拖鞋，再搭配粉紅色棉襖及長板羽絨衣，整個人包得密不通風。不久後影片迅速竄紅，「上班噁心穿搭」成為網路熱門標籤，更在微博獲得上億的觀看數。

隨後中國社交媒體「小紅書」上，陸續有上萬名中國年輕人也穿著運動褲、連帽運動衫，甚至穿著成套絨毛睡衣上班，掀起「上班噁心穿搭」風潮。

過去疫情關係不少企業員工轉成居家辦公，但目前已有部分中國員工得回到辦公室上班，因此有些員工希望穿著舒適去上班。紐約時報分析，此種風潮反映出中國年輕人對充滿野心和奮鬥的生活產生反感，逐漸以反文化的方式尋求較輕鬆的生活。

報導引述武漢的一名室內設計師的說法，他認為上班就是一直坐在辦公室，不知道打扮是為了什麼，就想活得自我一點。

在上海服裝公司工作的一名女性則表示，通勤時間要一個小時，衣服都是隨手拿了就穿，大家都專注於工作，沒人會在意打扮。

北京的心理學家肖雪萍分析，認為與過去相比，現在的年輕人在相對包容的環境中成長，學會將自己的感受擺在第一位，是時代的進步。

紐約時報指出，隨著中國經濟增長放緩，許多年輕人選擇躺平，2022年中國官媒人民日報在社論批評躺平風氣，持續敦促年輕人要懂得吃苦。但此次人民日報沒有指責中國年輕人的上班噁心穿搭，人民網評稱理解職場人的調侃和自嘲，沒必要無限上綱。（編輯：謝怡璇/吳柏緯）1130329