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開箱老照片》「空中補給」合唱團來台開唱

2024/4/28 07:00
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美國「空中補給」合唱團（Air Supply）來台舉行兩場演唱會。中央社記者黃瑞南攝　72年4月28日
美國「空中補給」合唱團（Air Supply）來台舉行兩場演唱會。中央社記者黃瑞南攝　72年4月28日
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（中央社網站）1983年（民國72年）4月28日：享譽全球的「空中補給」合唱團（Air Supply）主唱羅素（Russell Hitchcock）等7人來台，舉行兩場演唱會。

Air Supply由吉他手葛拉漢．羅素（Graham Russell）以及主唱羅素．希區考克（Russell Hitchcock）於1975年在澳洲組成，活躍樂壇近50年。

Air Supply合唱團發行超過30張專輯，累積逾億張專輯銷量，一首歌就能喚起許多四、五、六年級樂迷的青春記憶。

1983年Air Supply首次在台舉辦演唱會，2023年底也在台北舉辦48週年巡迴演唱會，是來台次數最多的西洋樂團。

想看更多空中補給的照片，立即到中央社影像空間。1130428

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