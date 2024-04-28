開箱老照片》「空中補給」合唱團來台開唱
2024/4/28 07:00
（中央社網站）1983年（民國72年）4月28日：享譽全球的「空中補給」合唱團（Air Supply）主唱羅素（Russell Hitchcock）等7人來台，舉行兩場演唱會。
Air Supply由吉他手葛拉漢．羅素（Graham Russell）以及主唱羅素．希區考克（Russell Hitchcock）於1975年在澳洲組成，活躍樂壇近50年。
Air Supply合唱團發行超過30張專輯，累積逾億張專輯銷量，一首歌就能喚起許多四、五、六年級樂迷的青春記憶。
1983年Air Supply首次在台舉辦演唱會，2023年底也在台北舉辦48週年巡迴演唱會，是來台次數最多的西洋樂團。
想看更多空中補給的照片，立即到中央社影像空間。1130428
- 2024/04/27 07:00
- 2024/04/26 07:00
- 2024/04/25 07:00
- 2024/04/24 07:00
- 2024/04/23 07:00
- 2024/04/22 07:00
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀