亞洲首批虛擬資產現貨ETF在港上市

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（中央社記者張謙香港30日電）亞洲首批虛擬資產現貨ETF（指數股票型基金）今天在香港掛牌上市。香港交易所表示，這將鞏固香港作為亞洲領先ETF市場的地位。

香港交易所表示歡迎這批ETF上市，並指這將會增加香港市場的產品種類，並可為投資者提供更豐富的選擇，鞏固香港作為亞洲領先ETF市場的地位。

港交所證券產品發展主管羅博仁說，交易所一年前已推出虛擬資產期貨ETF，如今又推出區內首批虛擬資產現貨ETF，將可進一步提升港交所買賣產品的產品種類及流動性。

在發展虛擬資產業務上，港府前年首先發表「有關虛擬資產在港發展的政策宣言」，提出發展方向；去年4月，中國大陸和香港的金融科技公司、行業領袖及創科界立法會議員又宣布將會組成Web3.0協會，全力發展第三代網際網路（Web3.0），最終目的是發展虛擬資產。

當時有報導說，港府在發展虛擬資產方面，獲得北京支持。

本地媒體報導，虛擬資產是Web3.0生態圈的重要一環，香港金融管理局有可能以「穩定幣」形式發行數碼（數位）港元，但預料仍要與北京討論後才能決定。

金管局方面認為，成立Web3.0可以為香港部署發展虛擬資產市場帶來領先作用。

網上資料顯示，Web1.0未能在網上購物，現在使用的Web2.0可網購，港府銳意發展的Web3.0則涉及發展虛擬資產。（編輯：周慧盈）1130430