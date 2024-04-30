融資公司規避法定利率 立委提修法杜絕高利貸亂象

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（中央社記者林敬殷30日電）面對近期引發關注的租賃公司融資亂象，尤其是業者巧立名目規避法定利率16%上限，造成債務人無力償還，多位民進黨立委今天舉行記者會，提案修法民法第205條，明定相關規費、違約利率應納入共同計算，杜絕高利貸亂象。

民進黨立委郭國文、林宜瑾、鍾佳濱、陳素月、賴惠員在立法院舉行「杜絕融資公司高利貸 修正民法保障消費者權益」記者會。

鍾佳濱表示，許多涉世未深的年輕人或職場小白聽信使用無卡分期或先買後付，他們以為只是簽買賣契約、購買商品，但事實上背後還附加借貸契約。許多來陳情的民眾跟他說，根本不知道自己借了錢，沒有拿到借貸契約，即便拿到借貸契約，契約內容也巧立名目，加上手續費、違約金等費用早已超過16%。

林宜瑾說明，融資公司之所以應該被規範的原因在於，跟銀行相比，融資公司容易核貸、放款容易，對於資金需求者來說具有誘因，因此很多消費者都會選擇跟融資公司借貸，但融資公司若用利息以外的名目、額外向借貸者收取不合理的費用，形同額外收高利，等於完全無視於民法規定還款利率上限，以保護債務人的立法目的。

賴惠員則提到，社會上有許多收入不穩定、低收入的民眾成為融資公司提供先買後付服務的潛在客戶，這些人在銀行沒有辦法借到錢，但融資公司可以提供較靈活的借貸，現在卻走到亂象叢生，應祭出更積極的管理方式，才能有效將亂象被規範在合約內容裡面。

陳素月指出，自己在地方服務也接獲許多陳情案，例如民眾向婚友顧問公司報名課程，被遊說可以用無擔保方式貸款，可是當民眾發現課程不合適想要解約時，卻被要求支付違約金、高額手續費，沒想到解約之後，還要繼續繳貸款，造成年輕人的夢魘。

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立委建議，要將民法第205條條文，修改為手續費、保管費、違約金及其他與借貸相關費用應視為約定利率利息，納入共同計算，總額年利率不得超過16%，若超過者，該契約則視為全部無效。

對於民眾黨立法院黨團主張推動融資公司專法，郭國文與鍾佳濱都認為，一步一步來，過去專法討論已經過了10幾年，但至今在社會上一直沒有獲得共識，現階段先修民法更直接了當，直接解決業者巧立名目、規避民法利率上限的問題。（編輯：張若瑤）1130430