綠委促建設友善職場 推勞工7天有薪家庭照顧假

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（中央社記者王揚宇台北29日電）五一勞動節即將來臨，民進黨立委林宜瑾、陳素月、張雅琳與沈伯洋今天召開記者會，主張政府和雇主一起支持勞工有7天的有薪家庭照顧假，而且建設友善職場絕對是勞雇間的雙贏。

林宜瑾等人今天在立法院召開「解救三明治世代，勞工同享有薪家庭照顧假，0-100歲國家和你一起顧」記者會，提出上述政策主張。

與會者提到，銓敘部日前預告公務人員請假規則修正草案，將針對育有未滿6歲子女須親自照顧者，每年核給7天的有薪幼兒照顧假，且每增加一名未滿6歲子女，另增3天假，此新聞一露出，引發勞工家長羨慕。

林宜瑾說，她支持五一勞動節全國一致放假，也支持勞工應當享有7天有薪家庭照顧假，因為勞動者不該因勞保、公保之別，被硬生生撕裂為兩大群體。

林宜瑾表示，在高齡化的大趨勢下，三明治世代奉養高堂期間越拉越長，嗷嗷待哺幼兒需求也是日益精緻化，同時在職場上還有面對不完的種種挑戰，因此當代勞動者生活的基本條件還包含，能夠在無盡的照顧輪迴中獲得喘息空間。

林宜瑾說，考量持續完善公共照顧資源、分攤家庭壓力本為國家責任，在此大方向下，讓勞工享有7天有薪家庭照顧假，是非常基本的政策作為，而且建設友善職場絕對是勞雇間的雙贏。

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與會者也說，根據勞動相關資料試算顯示，如果增加勞工7日全薪家庭照顧假，相關經費最高約每年新台幣925億元左右。

陳素月指出，世界各國目前家庭照顧假的經費編列，有幾個方向，包括來自社會保險或就業保險，或是與育兒休業、介護休假制度與長照制度做整合，另外就是與性別平等工作制度整合等，而她支持勞工應比照公務員有7天有薪家庭照顧假，由政府挹注經費補助8成薪。（編輯：張均懋）1130429