週刊爆洗錢案幫出律師費 劉彥澧：子虛烏有

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（中央社記者郝雪卿台中30日電）對於國民黨立委徐巧芯大姑夫婦涉詐欺集團洗錢案遭收押，有週刊今天爆料徐巧芯丈夫、台中市研考會主委劉彥澧知情還幫忙出律師費，對此劉彥澧表示，完全子虛烏有。

警方年初追查一起詐騙案金流，查出徐巧芯的大姑及杜姓丈夫，涉嫌利用林姓友人名下公關公司帳戶替詐騙集團洗錢，3月底逮捕3人，檢方複訊後將他們聲請羈押禁見獲准。

由於劉彥澧在案發後曾表示，個人如有涉入相關刑事案件將立即辭職，今天週刊則爆料，劉彥澧知情還幫忙出律師費。對此，劉彥澧上午在市政會議結束後接受媒體聯訪澄清，他個人絕對沒有涉入，請大家放心。

劉彥澧表示，有關週刊今天稍早的一些報導，內容所訪問的人士都是匿名，講的內容也都不是事實，他甚至要提告都不知向誰提告。

對於報導內容提到他幫忙出律師費一事，劉彥澧指出，他鄭重說明沒有此事，完全子虛烏有。報導提到的律師他也認識，稍早已連絡過，這名律師會正式以律師函說明。

劉彥澧強調，說他要辭職是謠言，沒有這回事。至於被問到是否會影響他與徐巧芯的婚姻時，他說，「謝謝，大家多慮了」。（編輯：謝雅竹）1130430