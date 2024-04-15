徐巧芯喊若丈夫涉詐就離婚 夫劉彥澧：絕不護短

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（中央社記者蘇木春台中15日電）國民黨立委徐巧芯的大姑夫妻涉入詐騙洗錢案，徐巧芯說丈夫劉彥澧若有涉入就離婚；劉彥澧為台中市政府研考會主委，他今天表示，徐巧芯是要表達絕不護短，「我也絕對不會護短。」

內政部警政署刑事警察局偵辦詐騙案件，林姓男子疑涉為詐騙集團洗錢，杜姓夫妻疑涉曾助提款等，3人遭逮；杜姓夫妻為徐巧芯丈夫的姊姊及姊夫。徐巧芯表示，絕不護短，檢調若查出她有涉入會立刻辭職；丈夫若有涉入，會立刻離婚。

劉彥澧今天接受媒體聯訪時表示，對於他的姊姊跟姊夫涉入的風波，引起社會大眾關注，造成長官、同事的困擾與麻煩，他深感抱歉。

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劉彥澧說，他的姊姊跟姊夫都是成年人，要為所作所為負責，他自己並未涉入案件，若有會立刻請辭下台，他希望並呼籲檢警能夠因為社會高度注目，而盡快查明真相，不要輕放、勿枉勿縱，因為詐騙對正常的家庭傷害巨大，但若調查他們沒有犯罪，也希望風波到此為止。

至於徐巧芯昨天說如果丈夫若有涉入，會立刻離婚，劉彥澧表示，在他看來，徐巧芯的表態是要表達絕不護短，不只她不護短，「我也絕對不會護短。」（編輯：謝雅竹）1130415