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網友發文批評徐巧芯 彰化社頭鄉公所：非員工所為

2024/4/30 10:05（4/30 10:18 更新）
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（中央社記者鄭維真彰化30日電）有網友使用彰化縣社頭鄉立圖書館IP，上網發文批評中國國民黨籍立委徐巧芯。社頭鄉公所今天表示，經比對資料後，已確定是造訪民眾借閱1樓公用電腦區使用該IP。

社頭鄉公所主任秘書吳易宸上午接受媒體聯訪表示，昨天接獲通報資料，指28日下午3時至4時期間，有網友使用社頭鄉立圖書館IP在網路上發文攻擊徐巧芯。

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吳易宸說，此IP源自圖書館1樓公用電腦區，調閱電腦借閱登記時間及監視器畫面，該時段有多名造訪民眾利用借書證申請借閱電腦，其中這名發文民眾曾多次到圖書館，但不清楚之前是否也有使用網路發文。

吳易宸表示，整起事件已排除是公所內部員工所為，公用電腦區提供民眾利用網路資源查詢資料，可連外網，但規定不能從事暴力、賭博、色情、散布猥褻影片等。公所未報案，昨天已請警方前來協助了解，若相關單位有需要，公所會配合處理。（編輯：孫承武）1130430

#徐巧芯
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