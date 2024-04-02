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高雄興達港近海泊區淤積嚴重 2024年中旬施工疏濬

2024/4/2 17:09（4/2 17:21 更新）
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高雄市茄萣區興達港近海泊區淤積嚴重，農業部漁業署核定興達港泊區疏濬總工程經費新台幣6075萬元，工程預計今年中啟動。（邱志偉服務處提供）中央社記者蔡孟妤傳真 113年4月2日
高雄市茄萣區興達港近海泊區淤積嚴重，農業部漁業署核定興達港泊區疏濬總工程經費新台幣6075萬元，工程預計今年中啟動。（邱志偉服務處提供）中央社記者蔡孟妤傳真 113年4月2日
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（中央社記者蔡孟妤高雄2日電）高市茄萣區興達港近海泊區因為淤積嚴重，已發生多起漁船俥葉碰觸港區淤沙導致受損案例，對此，漁業署核定興達港泊區疏濬總工程經費6075萬元，其中漁業署補助一半，工程預計今年中啟動。

興達港近海泊區原本提供給中小型漁船停靠使用，不過漁船噸位越來越大，許多漁船在退潮時入港，俥葉都有碰觸海底淤沙疑慮，也曾發生多起俥葉受損案例。

民進黨立委邱志偉接獲陳情後召開協調會，要求漁業署盡速編列經費補助，以加快疏濬。邱志偉會後發布新聞稿表示，俥葉受損不但要花費經費修復，修理期間也沒有收入，對漁民生計影響很大，希望漁業署必須盡速補助經費進行疏濬。

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漁業署表示，由於興達港安檢碼頭正在進行改善工程，原則上完工後才一併辦理疏濬，但此案有急迫性，因此已核定興達港泊區疏濬總工程經費新台幣6075萬元，其中漁業署補助5成，高雄市海洋局自籌5成經費，工程預計今年中啟動。

高雄市海洋局指出，漁業署核定經費後，海洋局已在進行計畫審查作業，後續也會將計畫送漁業署複審，審查完成後就立即展開發包作業，預估今年中可施工，加速清理泊區淤砂。（編輯：黃世雅）1130402

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