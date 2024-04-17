溫朗東質疑特權兵役 劉彥澧出示體檢資料自清

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（中央社記者趙麗妍台中17日電）媒體人溫朗東質疑台中市政府研考會主委劉彥澧兵役免疫問題，劉彥澧今天出示體檢資料表示，他的右小腿長有血管瘤，無法正常運動、久站、奔跑等，符合運動障礙功能的免疫體位。

溫朗東在個人臉書（Facebook）發文指出，國民黨籍立委徐巧芯的先生劉彥澧，當年是否在國軍高雄總醫院屏東分院體檢，在徐巧芯公公（國防醫學院畢業，前三軍總醫院外科主治醫師）的「熱誠陪同」下，直接獲判免役。

劉彥澧今天在台中市議會開議前接受媒體聯訪，他出示6張個人體檢資料，民國98年1月，醫生診斷他因右小腿長有血管瘤，無法正常運動、久站、奔跑、游泳等，符合運動功能障礙的免疫體位。

第2次複檢在98年8月，前往高雄榮民總醫院複檢，劉彥澧強調「這次是自己去的」，同樣診斷為右小腿有血管瘤，會造成運動功能障礙。第3份資料則為他交給屏東縣政府的診斷證明，屏縣府依據兵役法第4、33條，判定他為免役體位。

劉彥澧拿出98年以及上週體檢的核磁共振影像指出，他左右邊的小腿明顯有大小差別，右小腿上的血管瘤大小為13.4乘以9.1乘以2.7公分。他說，「這個瘤目前仍存在身上」，無法透過手術移除，若要移除必須將肌肉、血管都一併移除，狀況恐連正常走路都有困難。

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劉彥澧指出，事關個人隱私，他還是負責任的公布個人病歷，痛批溫朗東非常不負責以發問的方式做影射，除未提出任何證據，證明他由父親陪同體檢以及他是特權免疫，所說也毫無邏輯、證據，並非事實。

他鄭重呼籲，溫朗東在臉書上的質疑、指控，傷害他的父親與他的名譽，希望溫朗東能正式道歉，也希望被誤導的人不要以訛傳訛，讓謠言止於智者。對於近日捲入論戰，劉彥澧則說，公眾人物本就該接受大眾的質疑，但質疑必須本於一定的基礎，他提出資料希望大家看到真相。（編輯：黃世雅）1130417