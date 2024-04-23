被控詐欺北檢分案偵辦 徐巧芯：司法會還我清白

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（中央社記者劉冠廷台北23日電）國民黨立委徐巧芯的大姑捲入詐騙洗錢案，北檢接獲台灣基進告發徐巧芯涉嫌詐欺等，將分他案偵辦。徐巧芯今天表示，感謝台灣基進的告發，現在檢調一起來查，相信查到最後能證明她的清白，大家更能知道，誰一直以來是誠實以對，誰又是抹黑造謠。

國民黨立委徐巧芯大姑捲入詐騙洗錢案，台灣基進認為徐巧芯說詞反覆，提到交付婆婆新台幣100萬元資金說不清楚，日前到北檢告發徐巧芯涉嫌詐欺、貪污，北檢將分他案偵辦。

徐巧芯今天上午受訪表示，未來如果檢方需要她說明，她都已備齊相關文件，絕對禁得起檢驗，她一開始就說過，如果有涉案，絕對會辭職負責，這是最高標準的檢視態度。她沒有任何一分錢進到詐騙集團，也沒有收過詐騙集團的任何一分錢，更沒有運用公權力，進行任何協助。

徐巧芯強調，她很確信司法最終會還她清白，也感謝台灣基進的告發，現在加入檢調一起來查，相信如果有第三方檢調機構查到最後，也能證明她的清白，這段時間的風風雨雨，大家就更能知道，誰一直以來是誠實以對，誰又是抹黑造謠。

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至於媒體人溫朗東指徐巧芯在媒體上洩漏他的病情隱私，無益於公共討論，且徐巧芯添加眾多虛偽不實細節詆毀他的名聲，上午到北檢提告；徐巧芯說，她並未洩漏任何人的病情，是有民眾具名檢舉溫朗東涉及詐欺、違反妨礙兵役治罪條例的案情，相關檢舉函已發文國防部，相信國防部後續會釐清。

徐巧芯也表示，溫朗東是媒體人、公眾人物，如果有涉及詐欺的案情，是屬於與公共利益有關的事項，可受公評，她作為立委接受民眾陳情並處理，屬於工作業務範圍。（編輯：郭無患、翟思嘉）1130423